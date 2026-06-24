Harold Forsyth defendió la gestión del canciller Carlos Pareja en la segunda vuelta de las elecciones del 2026. (Foto: GEC)
Harold Forsyth defendió la gestión del canciller Carlos Pareja en la segunda vuelta de las elecciones del 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El diplomático Harold Forsyth se solidarizó con el canciller Carlos Pareja, luego de que Juntos por el Perú presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso por presuntas infracciones constitucionales y supuestos delitos vinculados al proceso electoral.

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