El diplomático Harold Forsyth se solidarizó con el canciller Carlos Pareja, luego de que Juntos por el Perú presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso por presuntas infracciones constitucionales y supuestos delitos vinculados al proceso electoral.

En entrevista con RPP Noticias, dijo que está en condiciones de “poner las manos al fuego” por la honorabilidad de sus colegas, tras el pronunciamiento de excancilleres sobre la actuación de Torre Tagle en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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“Más que referirme concretamente a ese comunicado en general, sí solidarizarme contra algunas expresiones relacionadas con el servicio diplomático con Carlos Pareja, mi amigo de tantos años”, expresó.

“Tengo respaldo institucional por lo que es el servicio diplomático y naturalmente sí estoy en condiciones de poner las manos al fuego por la honorabilidad de mis colegas”, agregó.

Como se recuerda, el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez responsabiliza a Pareja Ríos por presuntas irregularidades en el traslado de las actas electorales provenientes del extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

El recurso fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de la agrupación de Sánchez Palomino.

El documento solicita que se inicie un juicio político y un antejuicio contra el canciller por presuntas infracciones a la Constitución y por los supuestos delitos de fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de funciones.

A la par, a poco del cierre de la legislatura y del presente período parlamentario 2021-2026, Juntos por el Perú presentó una moción que plantea interpelar al ministro de Relaciones Exteriores en el Congreso.

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Se trata de la moción de orden del día 22516-RU 2354225, presentada este miércoles 24 de junio en la mesa de partes del Parlamento, que plantea que Pareja Ríos responda por los cuestionamientos formulados a su gestión durante el proceso electoral del 2026.