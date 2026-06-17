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El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, se pronunció sobre los pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas de votación en Lima y el exterior. (Foto: Andina)
El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, se pronunció sobre los pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas de votación en Lima y el exterior. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular (FP), consideró como “estrategias dilatorias” los diversos pedidos presentados por Juntos por el Perú (JP) para anular mesas de votación en Lima y en el extranjero, luego de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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