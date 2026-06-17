En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular (FP), consideró como “estrategias dilatorias” los diversos pedidos presentados por Juntos por el Perú (JP) para anular mesas de votación en Lima y en el extranjero, luego de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

Indicó que lo llamativo del asunto es que el partido liderado por el candidato presidencial Roberto Sánchez ha solicitado la nulidad de mesas donde han obtenido la victoria y que los pedidos tienen “demasiados vicios” y no se ha cumplido con pagar las tasas correspondientes.

“Sigo pensando que son estrategias dilatorias. No solamente son mesas en Lima, también en Áncash, Lambayeque Amazonas, inclusive que favorecen a ellos. Hemos revisado las actas y las mesas donde ellos están haciendo esos tipos de procesos de nulidad y son mesas donde ellos han ganado”, expresó.

“No voy a entrar al tema de fondo acá, simplemente ya fue declarado improcedente. Tiene demasiados vicios. Han presentado un proceso de nulidad en Lima Centro, cuando esto corresponde a cada jurado electoral especial de cada región. Ni siquiera el jurado electoral especial ha entrado al tema de fondo porque finalmente han incumplido con las tasas, se declaró improcedente”, agregó.

En ese sentido, Dyer insistió en que el equipo legal y técnico de Juntos por el Perú está “muy mal asesorando” a los dirigentes, pues no solo pretendieron anular 1.751 mesas a nivel nacional, sino también 656 en el extranjero y 239 en Argentina.

Enfatizó que desde su punto de vista, se trata de una estrategia para “engañar” a la población, “confundir” y empezar a crear una conmoción social de algo que no existe.

“Sigo insistiendo, muestren las pruebas (del fraude electoral). Ni un solo dirigente de Juntos por el Perú ha hecho una conferencia de prensa mostrando pruebas. No existen. Totalmente (irresponsable). Sigo insistiendo que al señor Roberto Sánchez como al señor Zunini resulta que su equipo técnico legal no está asesorándolos bien”, subrayó.

No apelará decisión

Finalmente, Luis Dyer anunció que Fuerza Popular decidió no apelar la decisión del Jurado Electoral Especial de San Román de declarar infundados siete recursos de nulidad que buscaban invalidar más de 7.000 votos en Puno.

Según reveló este Diario, de ese total 5.932 favorecían a Roberto Sánchez y 715 a Keiko Fujimori, mientras que el resto eran votos nulos o viciados.

“Tuvimos ayer una reunión con un comité legal y técnico, y hemos decidido no apelar. Nosotros hemos recibido respuesta del jurado, ha salido infundado. Hemos decidido no apelar esas mesas y respetar el voto. Si los argumentos que dimos al final no fueron suficientemente válidos para poner nuestra posición clara, simplemente hay que respetarlo”, manifestó.

“Anunciar a la región de Puno que Fuerza Popular no va a apelar, vamos a respetar el voto de los puneños, simplemente tuvimos discrepancias, correcto, sí, pero al final se declaró infundado y Fuerza Popular no va a apelar”, sentenció.