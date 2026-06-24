La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciarán en las próximas horas la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En conferencia de prensa desde la sede del máximo organismo electoral, indicó que dicha medida se llevará a cabo una vez agotados los recursos presentados por los partidos políticos participantes.

Explicó que varios de los jurados se encuentran ya expeditos para iniciar las proclamaciones descentralizadas y cuando terminen, corresponderá al JNE hacer la proclamación correspondiente.

“En las próximas horas los jurados electorales especiales van a iniciar las proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culmine esta etapa, procederemos nosotros a la proclamación descentralizada”, expresó Clavijo.

Consultada sobre la demanda presentada ante el Poder Judicial (PJ) para suspender la proclamación de resultados, la funcionaria del JNE remarcó que el cronograma electoral sigue adelante.

“Nosotros seguimos trabajando en el marco del cronograma electoral. Tenemos la claridad del amparo constitucional de ser el supremo organismo electoral que tiene en instancia jurisdiccional la última palabra”, sentenció.

Cabe recordar que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de nulidad de oficio presentado por el personero legal de Juntos por el Perú sobre los votos generados en la totalidad de mesas de sufragio en el exterior, en la segunda vuelta del pasado 7 de junio.

Según la Resolución 09641-2026-JEE-LIC2/JNE, el pedido comprende las mesas de sufragio correspondientes a las oficinas consulares de los continentes de África, América del Norte, América Central y el Caribe, América del Sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía.

Además, el colegio precisó que el pedido de nulidad fue presentado el 22 de junio y el plazo legal es de hasta tres días después de llevada a cabo la elección, es decir, venció el 10 de junio, por lo que resulta extemporáneo.