Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciarán en las próximas horas la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. (Foto: JNE)
Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciarán en las próximas horas la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciarán en las próximas horas la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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