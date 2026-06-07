La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se pronunció tras los resultados del conteo rápido al 100 % de las encuestadoras Datum e Ipsos Perú, y dijo que se necesita contar cada una de las actas y que “sea cual sea el resultado” lo reconocerá.

En una declaración de prensa en un hotel de San Borja, Fujimori Higuchi indicó que el trabajo de los personeros “ahora es más importante que nunca” en la contabilización de votos.

“Repito, y este es mi mensaje a los personeros, el trabajo de ustedes en este momento es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado lo reconoceros e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado final y este se producirá después que se contabilice el 100% de las actas”, subrayó.

Keiko Fujimori saludó a sus simpatizantes en los exteriores del hotel BTH de San Borja. (Foto: Julio Reaño / GEC)

La lideresa de FP calificó de “irresponsable” que se pretenda definir el resultado de la contienda en base a una muestra del conteo rápido, que -según estimó- utiliza mil de 90 mil actas a nivel nacional.

“Como habrán visto, producto del conteo rápido nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo”, expresó.

“Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido, que utiliza aproximadamente mil actas de 90 mil que se tienen a nivel nacional. Como resulta lógico entonces, el trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca”, agregó.

En ese sentido, la lideresa del fujimorismo instó a su rival de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, a reconocer los resultados oficiales que brinde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Keiko Fujimori se pronunció luego de los resultados del conteo rápido al 100% de Datum e Ipsos Perú. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Keiko Fujimori también agradeció a las fuerzas democráticas que han demostrado “valentía y patriotismo” al poner “los intereses de nuestro país primero más allá de las diferencias” en el balotaje.

“Les pido nuevamente a los personeros que redoblen sus esfuerzos, este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular, de ustedes depende que cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado”, acotó.

Keiko Fujimori estuvo acompañada de los integrantes de su plancha presidencial. (Foto: Julio Reaño / GEC)

“Por último, hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso. Como mensaje final, le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad, y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, sentenció.

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Los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvieron 50.14 % y 49.86% de los votos, respectivamente, en la segunda vuelta presidencial, según el conteo rápido de Datum Internacional para América Televisión.

En tanto, el conteo rápido integral al 100% realizado por Ipsos Perú por encargo de Transparencia, con la colaboración de National Democratic Institute (NDI), otorga el 50,3% de los votos a Sánchez Palomino, mientras que Fujimori alcanza el 49,7%.