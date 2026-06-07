Resumen

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Keiko Fujimori brindó una declaración de prensa en el hotel BTH de San Borja. (Foto: Julio Reaño / GEC)
Keiko Fujimori brindó una declaración de prensa en el hotel BTH de San Borja. (Foto: Julio Reaño / GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se pronunció tras los resultados del conteo rápido al 100 % de las encuestadoras Datum e Ipsos Perú, y dijo que se necesita contar cada una de las actas y que “sea cual sea el resultado” lo reconocerá.

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