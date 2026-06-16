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La ONPE se pronunció sobre el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero. (Foto: Archivo Cancillería)
La ONPE se pronunció sobre el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero. (Foto: Archivo Cancillería)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afirmó que el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 no ha sido modificado.

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