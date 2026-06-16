La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afirmó que el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 no ha sido modificado.

En un comunicado, señaló que los lineamientos aprobados y publicados en el diario El Peruano tienen “carácter operativo y procedimental”, y su finalidad es regular la organización y ejecución de las actividades electorales en el exterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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“Dichos lineamientos no modifican la Ley Orgánica de Elecciones ni contravienen el principio de intangibilidad aplicable a las normas con rango de ley”, manifestó.

Mencionó que ante una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se utilizó el aplicativo en la segunda vuelta, manteniéndose el traslado convencional, tal como se había hecho en anteriores procesos.

Detalló que entre el 8 y 10 de junio, se llevó a cabo el traslado de todo el material electoral de acuerdo con los lineamientos referidos a las actividades electorales desarrolladas bajo responsabilidad de la Cancillería, a través de sus oficinas consulares.

“Desde el año 2016, el organismo electoral emite lineamientos para las actividades electorales en el exterior cada vez que se realizan elecciones generales. Estas disposiciones administrativas permiten organizar y ejecutar adecuadamente el proceso electoral fuera del territorio nacional”, sentenció.

#ONPEinforma | Ante versiones difundidas sobre las actas electorales provenientes del extranjero, precisamos los procedimientos de traslado y recepción aplicados durante la Segunda Elección Presidencial 2026, así como sobre el marco normativo correspondiente.#SEP2026 pic.twitter.com/n8iEe92ax5 — ONPE (@ONPE_oficial) June 17, 2026

Como se recuerda, Juntos por el Perú (JP) había solicitado que se anulen y no se cuenten los votos de 294 mesas instaladas en distintas ciudades de Argentina. Cabe señalar que, el día de las elecciones, se abrieron 299 mesas en dicho territorio.

Argumentó que, el domingo 7 de junio, hubo “una serie de irregularidades” que tuvieron como actor clave al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus cónsules y funcionarios, y cuestionó el repliegue del material proveniente de Argentina.

“Aunado a ello, respecto a las valijas que contenían las actas de Buenos Aires, de forma inexplicable, teniendo en consideración que todas vienen del mismo país y la distancia espacia, en contraste con otros países, llegaron de forma tardía; motivo por el cual, fueron puestas en conocimiento de los sujetos con legitimidad para obrar, en fecha distinta y fuera de horario hábil”, manifestó.