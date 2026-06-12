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Las actas fueron trasladadas desde el distrito de Yaquerana, provincia de Requena (Loreto). El traslado requirió transporte aéreo, terrestre y fluvial, con arribo al Puerto Fluvial Manaos de Requena antes de su entrega en la ODPE. (Foto: ONPE)
Las actas fueron trasladadas desde el distrito de Yaquerana, provincia de Requena (Loreto). El traslado requirió transporte aéreo, terrestre y fluvial, con arribo al Puerto Fluvial Manaos de Requena antes de su entrega en la ODPE. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que a las 6:56 p.m. de este viernes 12 de junio alcanzó el 100 % de actas procesadas en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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