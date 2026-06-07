Como reacción a las denuncias sobre presuntas irregularidades durante la segunda vuelta presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó las versiones que aluden a un supuesto fraude electoral y exhortó a autoridades, organizaciones políticas y ciudadanía a actuar con responsabilidad al referirse al desarrollo de los comicios.

El titular del organismo electoral sostuvo que las incidencias reportadas durante la jornada están siendo atendidas conforme a los procedimientos establecidos y remarcó que cualquier eventual irregularidad deberá ser evaluada por los Jurados Electorales Especiales (JEE), instancias competentes para determinar si existió alguna vulneración al proceso.

“ Queremos rechazar cualquier intento de narrativa no solo de autoridades gubernamentales sino de cualquier organización política y de cualquier persona en torno a que hay fraude electoral. Las medidas se toman conforme a las incidencias que se presentan y hay todo un marco normativo y todas las autoridades competentes están tomando acción”, declaró.

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Roberto Burneo, presidente del JNE: Rechazamos cualquier intento de narrativa de fraude no solo de autoridades sino de organización política



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Burneo informó que, hasta el momento, se han registrado 14 incidencias en diversos distritos de Lima Metropolitana, además de algunas quejas formuladas por personeros en la región Puno. También mencionó un intento de toma de un local de votación que, según indicó, fue controlado oportunamente.

“Llamamos a la responsabilidad. No podemos hablar irresponsablemente de fraude. Es importante hacer ese llamado a la responsabilidad, por eso rechazamos cualquier declaración de que hay fraude electoral ”, enfatizó.

Asimismo, precisó que, en caso se denuncien actos de coacción o presuntas irregularidades en una mesa de sufragio, serán los Jurados Electorales Especiales los encargados de analizar las pruebas y determinar si existió alguna afectación al proceso electoral.

“Las incidencias reportadas, conforme al ordenamiento jurídico, en caso haya habido una incidencia de coacción, son los jurados electorales especiales quienes determinarán si hubo o no fraude de una mesa o alguna irregularidad ”, explicó.

El presidente del JNE reiteró que el sistema electoral se mantiene vigilante frente a cualquier incidente, pero rechazó los intentos de cuestionar la legitimidad de la elección sin que existan pronunciamientos de las autoridades competentes.

“Llamamos a la responsabilidad a todas las autoridades y rechazamos cualquier declaración de fraude o intento de deslegitimar el proceso. Tenemos que ser firmes, como sistema electoral, de que el proceso se ha llevado con regularidad ”, añadió.

Por otro lado, Burneo estimó que los resultados finales de la segunda vuelta presidencial podrían conocerse dentro de los próximos 30 días, una vez concluyan las etapas de revisión y resolución de eventuales recursos presentados ante los organismos electorales.

Las declaraciones del presidente del JNE se produjeron luego de que la Defensoría del Pueblo publicara en sus redes sociales una alerta sobre un presunto intento de fraude mediante la colocación de marcas en cédulas de votación antes de ser entregadas a los electores. Posteriormente, la entidad modificó su publicación y precisó que se trataría de un presunto intento de fraude que debía ser investigado por las autoridades correspondientes.

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