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JNE rechaza versiones sobre fraude electoral y pide responsabilidad a autoridades y partidos. (Foto: Andina)
JNE rechaza versiones sobre fraude electoral y pide responsabilidad a autoridades y partidos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Como reacción a las denuncias sobre presuntas irregularidades durante la segunda vuelta presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó las versiones que aluden a un supuesto fraude electoral y exhortó a autoridades, organizaciones políticas y ciudadanía a actuar con responsabilidad al referirse al desarrollo de los comicios.

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