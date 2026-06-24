El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez, consideró que si se denuncia alguna situación irregular en la segunda vuelta electoral, tal como lo ha realizado el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se deben presentar los medios probatorios que la sustenten.

En declaraciones a los periodistas luego de la ceremonia de conmemoración de los 30 años del TC, el titular del organismo remarcó que una “prueba idónea” debe respaldar cualquier acusación en ese sentido.

“Cuando se acusa de alguna situación irregular, siempre es necesario los medios probatorios. Una prueba idónea es la que debe respaldar cualquier opinión. En consecuencia, eso va a ser sujeto de evaluación por las autoridades competentes”, expresó.

“Siempre en todo proceso electoral todo ciudadano, todo demócrata finalmente debe respetar las decisiones del poder ciudadano”, agregó.

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Consultado si es que Sánchez Palomino estaría cometiendo una infracción constitucional al denunciar un supuesto fraude sin pruebas, Domínguez recalcó que el Congreso, dentro de sus atribuciones y facultades, puede iniciar algún procedimiento para su inhabilitación.

“Eso corresponde al Congreso de la República. No olviden que este tipo de sanciones políticas llegan también al Tribunal Constitucional, así que hay que ser nosotros bien cautos en estos temas”, subrayó.

Respecto al hábeas corpus presentado por JP ante el Poder Judicial para suspender la proclamación de los resultados de la segunda vuelta, el titular del TC remarcó que se tiene que identificar el derecho constitucional afectado para sustentar dicho recurso.

“Para interponer un hábeas corpus o cualquier proceso de tutela se debe identificar qué derecho constitucional se ha vulnerado o amenazado. En consecuencia -no he escuchado las declaraciones- tiene que haberse trasgredido algún derecho para que se active el proceso de hábeas corpus”, sentenció.