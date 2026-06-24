El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, se pronunció sobre las acusaciones de presunto fraude del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)
El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, se pronunció sobre las acusaciones de presunto fraude del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez, consideró que si se denuncia alguna situación irregular en la segunda vuelta electoral, tal como lo ha realizado el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se deben presentar los medios probatorios que la sustenten.

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