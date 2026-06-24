Proética, el Capítulo Peruano de Transparency International (TI), rechazó las afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, tal como señaló el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, expresó su preocupación frente a recientes declaraciones públicas que atribuyen la existencia de un supuesto fraude electoral sin presentar evidencia que las sustente.

“Cuestionar la integridad de los procesos electorales sobre la base de afirmaciones infundadas debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho”, manifestó.

Explicó que en una democracia, los actores políticos tienen la responsabilidad de respetar las reglas electorales y los resultados emitidos por las autoridades competentes, incluso cuando estos no les sean favorables.

“Reconocer dichos resultados contribuye a preservar la legitimidad del sistema democrático y permite construir una oposición responsable, representativa y comprometida con el interés general”, subrayó.

Proética advirtió que la difusión de acusaciones sin sustento agrava la conflictividad política y social, especialmente en un contexto marcado por la polarización y la desconfianza hacia las instituciones.

“Quienes aspiran a ejercer responsabilidades públicas deben contribuir a un clima de convivencia democrática basado en el respeto a la verdad, la institucionalidad y las reglas de la competencia electoral”, aseveró.

Por ello, Proética exhortó a las organizaciones políticas y a sus líderes a “actuar con responsabilidad, sustentar sus afirmaciones en evidencia y contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.

#Pronunciamiento | Rechazamos las afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia que las sustente, ya que afecta la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho. 👉https://t.co/qltYDfF3YE pic.twitter.com/QpnDA08ZWd — Proética (@ProeticaPeru) June 24, 2026

No reconoce resultados

Como se recuerda, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró abiertamente y de manera antidemocrática que “nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.

En una conferencia de prensa convocada el último martes 23 de junio, Sánchez Palomino insistió con su narrativa fraudista y desconocer a los peruanos que votaron en el exterior.

“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”, exclamó.