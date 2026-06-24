Roberto Sánchez insiste en su teoría de fraude electoral sin aportar pruebas. (Foto: César Campos/GEC)
Roberto Sánchez insiste en su teoría de fraude electoral sin aportar pruebas. (Foto: César Campos/GEC)
Por Redacción EC

Proética, el Capítulo Peruano de Transparency International (TI), rechazó las afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, tal como señaló el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

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