A pocas horas de la segunda vuelta presidencial 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá operativas 235 agencias en todo el país para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) previamente tramitados.

La medida busca facilitar que miles de ciudadanos puedan recoger oportunamente su documento y ejercer su derecho al voto, considerando que el DNI es el único documento válido para sufragar.

Reniec habilita 235 agencias para entrega de DNI durante la jornada electoral

La atención especial se realiza este domingo 7 de junio en oficinas distribuidas en diversas regiones del país. Los horarios de atención varían según la sede, pero comprenderán franjas entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Entre las regiones con más oficinas habilitadas destacan:

La Libertad: 23 agencias

Lima Metropolitana y provincias: 21 agencias

Puno: 17 agencias

Ayacucho: 14 agencias

San Martín: 14 agencias

Cajamarca: 13 agencias

Piura: 12 agencias

Huánuco: 12 agencias

Junín: 12 agencias

Además, habrá atención en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Largas colas en la oficina central del Reniec en Arequipa para el recojo del DNI (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

¿Cómo saber si tu DNI ya está listo para recoger?

Reniec exhortó a los ciudadanos a verificar previamente el estado de su trámite antes de acudir a una oficina.

Para ello, los usuarios deben ingresar a la plataforma de consulta, colocar su número de DNI o número de solicitud y revisar el avance del trámite.

Si el sistema muestra un avance del 100 %, el documento ya puede ser recogido en la agencia seleccionada al momento de realizar el trámite.

¿Se puede votar con DNI vencido en la segunda vuelta 2026?

Sí. Reniec recordó que los ciudadanos podrán votar incluso si su DNI se encuentra vencido o próximo a vencer.

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La medida fue aprobada mediante la Resolución Jefatural N.° 000057-2026 y tendrá carácter excepcional únicamente durante la jornada electoral de este 7 de junio.

La disposición incluye para: DNI amarillo, DNI azul, DNI electrónico versión 1.0, DNI electrónico versión 2.0 y DNI electrónico versión 3.0. Además, el organismo registral precisó que esta flexibilización aplica exclusivamente para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Con esta ampliación de horarios y apertura extraordinaria de oficinas, la entidad busca garantizar que los ciudadanos que aún esperan recoger su documento puedan participar sin inconvenientes en la jornada electoral.