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Reniec habilitó 235 agencias este domingo 7 de junio para entregar DNI antes de la segunda vuelta 2026. Foto: GEC
Reniec habilitó 235 agencias este domingo 7 de junio para entregar DNI antes de la segunda vuelta 2026. Foto: GEC
Por Redacción EC

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá operativas 235 agencias en todo el país para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) previamente tramitados.

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