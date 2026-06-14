Este lunes 15 de junio continuarán las audiencias de recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, a cargo de diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras seis regiones del país.

Ese día, a partir de las 8:30 a.m., el JEE de Lima Oeste 1 continuará con dicha labor en Lince (mesa de sufragio 044004), San Miguel (mesa de votación 050288), Magdalena del Mar (044975) y Lince (043778 – 043735).

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Lo mismo ocurrirá con el JEE de Lima Norte 1, que verá el caso de las mesas de votación 049525, 048319, 049078, 048319, 049714, 049608, 049304, 049181, 048985 y 048183, en San Martín de Porres, y de la 047108 y 047410, en el Rímac.

También el JEE de Lima Oeste 2 estará a cargo de dicha diligencia en las mesas 042675 y 069809 de Surquillo. El JEE de Lima Sur 2 verá las mesas 052318, 053044, 052776, 052778, 052404 y 052075, de Villa María del Triunfo.

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En tanto, el JEE de Alto Amazonas analizará el caso de la mesa de votación 067258 del distrito de Barranca, provincia del Dátem del Marañón, en la región Loreto.

Asimismo, desde las 9:00 a.m. se tiene previsto la audiencia de recuento de votos de las mesas de sufragio 900619 y 002774, en el distrito del Santa, y de las 004070, 004066 (Huarmey) y 001766 (Casma), a cargo del JEE del Santa.

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De igual modo, el JEE de Lima Norte 3 verá los casos de las mesas 060661, 061127 (Los Olivos), 050440 (Santa Rosa), 046976 y 046683 (Puente Piedra), mientras que el JEE de Huari tendrá a su cargo los votos de la mesa 002148, en el distrito del mismo nombre.

Igualmente, el JEE de Pasco llevará a cabo audiencias en las mesas 068461 (Chaupimarca) y 068906 (Oxapampa); el JEE de San Martín en las mesas 078451 (Tarapoto) y 079258 (Santa Lucía); y el JEE de Huancavelica en la 019354 (San Antonio de Cusicancha).

Finalmente, el JEE de Arequipa 2 realizará el conteo de votos en las mesas 007916 (Jacobo Hunter) y 006319 (Characato). Se trata de procedimientos previstos tras la segunda elección presidencial de 2026 realizada el pasado 7 de junio.