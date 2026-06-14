Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los JEE continúan con las audiencias de recuento de votos de la segunda vuelta presidencial. (Foto: Difusión)
Los JEE continúan con las audiencias de recuento de votos de la segunda vuelta presidencial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Este lunes 15 de junio continuarán las audiencias de recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, a cargo de diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras seis regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.