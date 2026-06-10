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El JNE se pronunció sobre el avance del conteo de votos de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
El JNE se pronunció sobre el avance del conteo de votos de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores políticos a mantener la calma y esperar con responsabilidad los resultados oficiales finales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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