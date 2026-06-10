El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores políticos a mantener la calma y esperar con responsabilidad los resultados oficiales finales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En un comunicado, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de las actas electorales recibidas del territorio nacional y del extranjero.

Mencionó que los jurados electorales especiales vienen atendiendo las actas observadas y los demás procedimientos previstos en el marco de la justicia electoral, incluyendo aquellos relacionados al recuento de votos cuando corresponda conforme a ley.

“El Jurado Nacional de Elecciones exhorta a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores políticos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral para la Segunda Elección Presidencial”, subrayó.

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Finalmente, el máximo organismo electoral recordó que con el fin de fortalecer la transparencia del proceso, la ciudadanía puede consultar el estado de las actas observadas a través de la plataforma https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas, habilitada en su portal.

Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones pic.twitter.com/uPMfBYM98f — JNE Perú (@JNE_Peru) June 10, 2026

Cabe indicar que ya se ha decidido que cerca de 40 actas observadas pasarán a recuento; es decir, las cédulas de votación volverán a ser puestas sobre la mesa en audiencias que empezarán este jueves 11 de junio.

De momento, aún no se ha llegado al 100% de actas procesadas, pues continúa el repliegue del material electoral desde distintos puntos del país y del extranjero.