Este miércoles 10 de junio se proyecta completar el repliegue de las valijas diplomáticas con las actas de las últimas oficinas consulares del extranjero, a fin de proceder con el conteo de votos, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

Según informó Canal N, las últimas valijas que llegaron corresponden a las ciudades de Paterson y Los Ángeles, en Estados Unidos; Montreal, en Canadá; París, en Francia; y Nagoya, en Japón.

LEE MÁS: Keiko Fujimori llama a la prudencia mientras espera el conteo de actas del extranjero

La valija diplomática procedente de Buenos Aires, Argentina, que concentra uno de los mayores grupos de electores peruanos en Sudamérica, será la última en arribar al país. Su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez está prevista para la noche.

El lunes 8 de junio arribaron los primeros cargamentos procedentes de Argentina. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

En las diligencias participan observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

LEE MÁS: Juntos por el Perú ahora dice que no denunciará a Jorge Nieto

Las actas que llegaron en las últimas horas corresponden a Madrid, Bilbao y Barcelona, en España; Roma y Milan, en Italia; y Santiago de Chile, de Chile. Todas ellas fueron trasladadas a la sede de la ONPE, en el distrito de Jesús María, para su procesamiento.

El lunes 8 de junio arribaron los primeros cargamentos procedentes de Mendoza, Córdoba y La Plata (Argentina). Durante el día y hasta la medianoche, se recibieron los paquetes de Montevideo, Guayaquil, Quito, Manaos, Arica, Loja, Leticia, Bogotá, México, Panamá, Cochabamba, Santa Cruz y Miami, Orlando.

Asimismo, ingresó el material de ciudades europeas y africanas como Lisboa, Atenas, Helsinki, Varsovia, Múnich, Fráncfort, Oslo, Dublín, Florencia, Berlín, Valencia y Pretoria.

La valija diplomática procedente de Buenos Aires, Argentina, será la última en arribar al Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

El martes 9 llegó la carga proveniente de 60 circunscripciones de los cinco continentes, entre ellas, Washington D. C., Atlanta, Salt Lake City, Chicago, Nueva York, Ginebra, Bruselas, Génova, Asunción, Pekín, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Londres, El Cairo, y Singapur, entre otras ciudades donde funcionan oficinas consulares de Perú.

Asimismo, en horas de la tarde y noche llegaron actas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, las cuales, debido a los conflictos bélicos, participaron solo en la segunda vuelta de los comicios generales peruanos.

Cabe indicar que la Cancillería dispuso la instalación de 2506 mesas de sufragio en 219 locales de votación, distribuidos en los cinco continentes bajo la conducción de 119 oficinas consulares en 73 países.

Pide reforma electoral

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, planteó la necesidad de una reforma integral a las reglas que rigen el sistema democrático peruano con el objetivo de optimizar los tiempos de publicación de los resultados oficiales.

Todo el material fue trasladado a la sede de la ONPE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

En declaraciones a los periodistas luego de la presentación del informe de la Misión de Observadores de la Unión Europea (UE), advirtió que la estructura legal actual genera dilaciones que extienden el proceso de proclamación por un periodo cercano a un mes.

“Lo que habría que hacer en el futuro es revisar la legislación. Nuestra legislación, como lo dijo el presidente del Jurado (Nacional de Elecciones) es bien garantista, hay que revisar la norma, la Ley Orgánica de Elecciones”, indicó el último martes.