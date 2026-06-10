Resumen

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Llegada de las actas de votación presidencial de segunda vuelta de Paterson Estados Unidos a la sede de la ONPE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Llegada de las actas de votación presidencial de segunda vuelta de Paterson Estados Unidos a la sede de la ONPE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Este miércoles 10 de junio se proyecta completar el repliegue de las valijas diplomáticas con las actas de las últimas oficinas consulares del extranjero, a fin de proceder con el conteo de votos, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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