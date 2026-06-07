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Roberto Burneo invoca a participar en la segunda vuelta y garantiza objetividad del JNE. Foto: TV Perú
Roberto Burneo invoca a participar en la segunda vuelta y garantiza objetividad del JNE. Foto: TV Perú
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que “el 100 % del material electoral ya ha llegado a los locales de votación”, asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la segunda vuelta electoral 2026 y aseguró que el organismo electoral actuará con objetividad, transparencia e independencia durante todo el proceso.

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