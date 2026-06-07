El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que “el 100 % del material electoral ya ha llegado a los locales de votación”, asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la segunda vuelta electoral 2026 y aseguró que el organismo electoral actuará con objetividad, transparencia e independencia durante todo el proceso.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad electoral destacó la importancia de esta jornada democrática y exhortó a la población a acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Roberto Burneo pidió a los actores políticos actuar con serenidad, responsabilidad y respeto a la voluntad popular. Foto: Captura JNE.

Burneo señaló que la jornada electoral representa un momento clave para el país y remarcó la importancia de la participación ciudadana.

“Esta jornada constituye un momento fundamental para nuestra democracia y es la oportunidad para que cada ciudadano ejerza su derecho a decidir y que la voluntad popular se manifieste de manera libre, pacífica y soberana”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el sistema electoral ya se encuentra preparado para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Material electoral ya llegó al 100 % de locales de votación

El titular del JNE informó que, tras supervisar el despliegue logístico, se confirmó que todo el material electoral fue distribuido oportunamente.

Según detalló, el 100 % del material electoral ya se encuentra en los locales de votación habilitados para esta segunda vuelta, lo que permitirá el normal desarrollo de la jornada democrática.

Además, destacó el trabajo articulado entre las entidades del sistema electoral para asegurar condiciones adecuadas durante el proceso.

Más de 28 mil fiscalizadores supervisan el proceso electoral

Como parte de las acciones de control y vigilancia, Burneo indicó que el JNE desplegó más de 28 mil fiscalizadores en todo el país.

¿Te cambiaron de local? La ONPE modificó puntos de votación en 7 distritos | Foto: Andina

Estos equipos se encargan de supervisar las diferentes etapas del proceso electoral con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar la legalidad y generar confianza entre los ciudadanos.

El presidente del organismo también reconoció el trabajo de miembros de mesa, observadores nacionales e internacionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General y personal del sistema electoral.

“Invocamos a las organizaciones políticas, a sus líderes, a los militantes, a los simpatizantes, así como a la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad democrática y a respetar la voluntad popular libremente expresada”, enfatizó.

Asimismo, recordó que el voto de cada ciudadano tiene valor dentro del proceso democrático.

JNE pide respetar los resultados

Tras el cierre de la jornada, Burneo pidió esperar los resultados oficiales y reiteró que las decisiones del sistema electoral se tomarán con independencia.

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“Cada voto cuenta y la decisión de los ciudadanos merece ser respetada. Que esta jornada, que esta fiesta electoral sea ejemplar”, concluyó.

Plataforma de monitoreo en tiempo real

Luego de su pronunciamiento, Burneo presentó el dashboard “JNE Fiscaliza”, una plataforma digital que permitirá monitorear en tiempo real el desarrollo del proceso electoral.

Según explicó, la herramienta actualizará información validada por el organismo electoral y permitirá corregir rápidamente cualquier incidencia detectada.

“Esto es una herramienta muy potente y que, sobre la base de información validada por el Jurado, se va a ir actualizando, y aquellas incidencias que podrían generar algún error van a ser corregidas inmediatamente”, señaló.