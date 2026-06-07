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Roberto Sánchez pide esperar resultados oficiales de la ONPE y asegura que respetará el veredicto de las urnas. (Foto: Julio Reaño/Gec)
Roberto Sánchez pide esperar resultados oficiales de la ONPE y asegura que respetará el veredicto de las urnas. (Foto: Julio Reaño/Gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó este domingo que esperará los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de realizar cualquier proclamación sobre la segunda vuelta presidencial y aseguró que respetará el resultado final de las urnas, independientemente de quién resulte ganador.

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