El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó este domingo que esperará los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de realizar cualquier proclamación sobre la segunda vuelta presidencial y aseguró que respetará el resultado final de las urnas, independientemente de quién resulte ganador.

Luego de conocerse los primeros reportes de boca de urna y conteo rápido, el postulante llamó a la prudencia y remarcó que el único resultado válido será el emitido por las autoridades electorales una vez concluido el proceso de escrutinio.

“Ha habido una postura inicial, de un flash electoral, ahora un conteo rápido y, por supuesto, el procedimiento oficial del conteo lo está haciendo la ONPE. Aguardaremos en esos estándares” , declaró.

Consultado sobre si aceptará el resultado final de la elección, Sánchez reiteró el compromiso de su agrupación con el orden democrático.

“Siempre lo hemos dicho, con victoria o sin victoria electoral, nosotros, en el debido proceso, claro que vamos a respetar los resultados” , afirmó.

Sánchez llama a respetar el conteo oficial y descarta cuestionar resultados electorales. (Foto: Julio Reaño/Gec)

El candidato también se mostró dispuesto a promover espacios de diálogo con otras fuerzas políticas una vez concluido el proceso electoral, incluyendo a sectores que no forman parte de su coalición.

“Nosotros hemos logrado una gran coalición, pero extendemos a todas las fuerzas patrióticas, progresistas, de desarrollo y de democracia porque hay que parar el desencuentro y necesitamos pensar en la exclusión y brechas en salud, educación y criminalidad”, sostuvo.

Horas antes, durante un mitin realizado tras la difusión del conteo rápido al 100%, Sánchez había celebrado la ventaja que mostraban las estimaciones y la interpretó como una expresión de respaldo ciudadano a su propuesta política.

Ante sus simpatizantes, señaló que los resultados preliminares reflejaban una voluntad de cambio y una demanda de fortalecimiento de la democracia. Asimismo, agradeció el respaldo de diversos sectores sociales, entre ellos agricultores, transportistas, maestros, comerciantes y representantes de pueblos originarios.

#Voto2026 | Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, se dirige a sus simpatizantes tras conocer el conteo rápido de Datum Internacional



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/eiCS0wvRa3 — Canal N (@canalN_) June 8, 2026

No obstante, pese al optimismo mostrado en ese acto, insistió en que corresponde esperar la culminación del conteo oficial y la posterior proclamación de resultados por parte de las autoridades electorales.

“ Hoy en el conteo rápido hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo , pero como corresponde al pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto y de la transparencia electoral para cuando se dé el resultado al 100% y la proclamación electoral en los días hacia adelante”, manifestó.

En esa línea, convocó a los personeros de su agrupación y a las organizaciones sociales a mantenerse vigilantes durante el proceso de escrutinio y a exigir respeto por la voluntad expresada en las urnas.

Sánchez también señaló que, de llegar al gobierno, buscará construir consensos amplios para enfrentar problemas como la corrupción, la pobreza, la exclusión social y la inseguridad ciudadana. Además, sostuvo que una de las prioridades de su eventual gestión será garantizar justicia para las familias de las víctimas de la violencia registrada durante las protestas sociales de los últimos años.

Mientras tanto, el candidato reiteró su llamado a la serenidad y a esperar los resultados oficiales de la ONPE, entidad encargada de procesar y difundir el cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial.

VIDEO RECOMENDADO