Roberto Sánchez y su bancada, Juntos por el Perú, buscan interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, en el Congreso. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez y su bancada, Juntos por el Perú, buscan interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, en el Congreso. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

A poco del cierre de la legislatura y del presente período parlamentario 2021-2026, el candidato presidencial Roberto Sánchez y su bancada, Juntos por el Perú, presentaron una moción que plantea interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, en el Congreso.

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