A poco del cierre de la legislatura y del presente período parlamentario 2021-2026, el candidato presidencial Roberto Sánchez y su bancada, Juntos por el Perú, presentaron una moción que plantea interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, en el Congreso.

Se trata de la moción de orden del día 22516-RU 2354225, presentada este miércoles 24 de junio en la mesa de partes del Parlamento, que plantea que Pareja Ríos responda por los cuestionamientos formulados a su gestión durante el proceso electoral del 2026.

En el documento se indica que el pasado 29 de mayo se aprobaron nuevos “Lineamientos para las actividades electorales en el extranjero”, que establece que ya no es necesario que las actas de las votaciones en el extranjero sean digitalizadas.

Mencionó que ante una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se utilizó el aplicativo en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, manteniéndose el traslado convencional, tal como se había hecho en anteriores procesos.

“Es decir, el cambio de la directiva se produjo a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, motivo por el cual es fundamental conocer las razones por las cuales, dicha entidad pidió el cambio de reglas en pleno proceso electoral, lo cual vulnera el principio de intangibilidad electoral, así como la transparencia del proceso electoral y la soberanía del voto”, dice la moción.

También refiere que recién el miércoles 10 de junio llegaron las actas provenientes de Argentina, a pesar de dicho país se encuentra “bastante cerca del Perú”.

“Es muy importante que el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos José Pareja Ríos responda las interrogantes sobre su sector”, subraya la moción presentada, que contiene 23 preguntas para el canciller.

Cabe recordar que el documento tiene las firmas de los congresistas de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, como el propio Sánchez Palomino, además de Nieves Limachi, Wilson Quispe, Germán Tacuri, Hamlet Echevarría, Víctor Cutipa y Elías Varas.

Del mismo modo, Jaime Quito, Alfredo Pariona, Silvana Robles y Álex Flores (Bancada Socialista), así como Edgar Tello (Lealtad Nacional) y Héctor Valer (Somos Perú).

Finalmente, Edgar Reymundo, Sigrid Bazán, Carlos Zeballos, Ruth Luque y Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Margot Palacios, Isabel Cortez (no agrupados) y María Taipe (Perú Libre).