La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la primera mesa de sufragio de la segunda vuelta presidencial 2026 quedó instalada a las 5:35 a.m. de este domingo 7 de junio en la región San Martín, marcando así el inicio anticipado de la jornada electoral en algunas zonas del país.

El organismo electoral destacó que, aunque la jornada nacional comenzó oficialmente a las 7:00 a.m., la llegada temprana de miembros de mesa permitió habilitar algunos locales antes del horario previsto.

A través de sus redes sociales oficiales, la ONPE indicó que la primera mesa habilitada se ubicó en la institución educativa 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, región San Martín.

Esta es la manera correcta de cobrar los 165 por ser miembro de mesa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026. (Foto: Gobierno del Perú - Difusión)

“¡Arrancó la jornada electoral! A las 5:35 a.m., en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, región San Martín, se instaló la primera mesa de sufragio para la Segunda Elección Presidencial 2026. ¡Votar es tu poder de elegir!”, señaló la entidad.

¿A qué hora inicia y termina la votación en la segunda vuelta 2026?

La ONPE recordó que los miembros de mesa debieron presentarse desde las 6:00 a.m. para instalar las mesas de sufragio en todo el país.

Desde las 7:00 a.m. los ciudadanos pudieron acudir oficialmente a votar, mientras que los locales electorales permanecerán abiertos hasta las 5:00 p.m.

Las autoridades recomendaron acudir con anticipación para evitar largas filas o inconvenientes de último momento.

¿Cómo votar correctamente en la segunda vuelta presidencial?

Para emitir tu voto, debes acudir a tu local de votación portando únicamente tu Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si se encuentra vencido.

Dentro de la cámara secreta deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o número de tu preferencia, procurando no salirte del espacio correspondiente para evitar la nulidad del voto.

Tras ello, deposita la cédula en el ánfora, firma el padrón electoral, coloca tu huella digital y recoge tu constancia de votación junto con tu DNI.

Todo el material electoral ya se encuentra en los centros de votación de Lima y Callao. (@onpe_oficial)

¿Qué pasa si no voto en la segunda vuelta 2026?

No acudir a votar genera una multa electoral obligatoria para los ciudadanos entre 18 y 70 años.

El monto oscila entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del nivel de pobreza del distrito registrado en tu DNI.

Además, mientras no regularices la multa o justifiques tu inasistencia, podrías enfrentar restricciones para realizar determinados trámites ante entidades públicas.

Los mayores de 70 años están exonerados de esta obligación y no reciben sanción económica.