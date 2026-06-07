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La ONPE informó que la primera mesa de sufragio de la segunda vuelta 2026 se instaló a las 5:35 a.m. en San Martín. Foto: Andina
La ONPE informó que la primera mesa de sufragio de la segunda vuelta 2026 se instaló a las 5:35 a.m. en San Martín. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la primera mesa de sufragio de la segunda vuelta presidencial 2026 quedó instalada a las 5:35 a.m. de este domingo 7 de junio en la región San Martín, marcando así el inicio anticipado de la jornada electoral en algunas zonas del país.

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