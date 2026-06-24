Yessica Clavijo, secretaria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), brindó una conferencia de prensa. (Foto: Archivo GEC)
Yessica Clavijo, secretaria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), brindó una conferencia de prensa. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, afirmó que para el máximo organismo electoral, lo más importante es dar un mensaje a todas las organizaciones políticas de que se deben “respetar los principios democráticos”, luego de la segunda vuelta.

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