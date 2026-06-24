La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, afirmó que para el máximo organismo electoral, lo más importante es dar un mensaje a todas las organizaciones políticas de que se deben “respetar los principios democráticos”, luego de la segunda vuelta.

En conferencia de prensa, señaló que después de que se confirmen los resultados del balotaje del pasado 7 de junio, se debe respetar la voluntad popular porque así lo requiere la ciudadanía.

“Para nosotros como JNE lo más importante es dar un mensaje a todas las organizaciones políticas que respeten los principios democráticos. En una contienda electoral evidentemente después de que se den los resultados es importante dar el respeto que requiere la población, porque precisamente lo que garantizamos es que estas elecciones reflejen la voluntad popular”, subrayó.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, invocó a todas las organizaciones políticas a respetar los principios democráticos de una contienda electoral, indicó que luego que se den los resultados es importante respetar la voluntad popular. pic.twitter.com/d01qWf9EOn — JNE Perú (@JNE_Peru) June 24, 2026

“Todas las audiencias que se han realizado en el JNE ha sido de conocimiento público, todos los escritos que presentan ante los JEE y se emitan resoluciones, han sido puestas a disposición de la ciudadanía para que analice también y saque sus propias conclusiones de cuáles son sus fundamentos”, agregó.

De otro lado, Clavijo descartó cambios en la digitalización de actas, como alega el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y dijo que se van haciendo “ajustes” porque es necesario seguir avanzando para dotar al proceso electoral de ciertas etapas que garanticen celeridad.

Asimismo, señaló que cualquier denuncia sobre un supuesto fraude electoral, debe contar con los respectivos medios probatorios y será el JNE el que emita una decisión “totalmente fundamentada” en audiencia pública.

“En ese sentido, es importante que cualquier alegación que se haga ante un posible fraude, cuente con los medios probatorios necesarios. Será el organismo electoral el que evalúe y en audiencia pública haga de conocimiento a la ciudadanía cuáles son los argumentos que se dan para tomar finalmente una decisión, que siempre será totalmente fundamentada y dentro del marco legal vigente”, subrayó.

Respecto al JNE, refirió que si bien puede parecer un “tiempo dilatado”, se ha procurado cumplir con todas las garantías del proceso electoral en las apelaciones y audiencias públicas.

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“Desearíamos hacerlo de manera más célere, pero todos los escritos que se presentan merecen ser atendidos, que se lleven audiencias y es por eso que en las próximas horas, teniendo agotados varios de los recursos, los Jurados Electorales Especiales van a iniciar las proclamaciones”, acotó.

“Varios de los jurados se encuentran ya expeditos para iniciar las proclamaciones descentralizadas, tendremos novedades al respecto en las próximas horas y cuando terminen, corresponderá al JNE hacer la proclamación correspondiente”, sentenció.