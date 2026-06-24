El secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, ratificó que no hay ningún tipo de cambio que sugiera que la voluntad de los peruanos en el exterior haya sido manipulada, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

En entrevista con Canal N, indicó que su institución ha observado una jornada electoral “bastante tranquila” y que las autoridades electorales “también respondieron muy rápido” cuando se reportaron casos de algunas cédulas marcadas.

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Mencionó que Transparencia estuvo presente en más de mil mesas, muchas de ellas incluyendo ciudades en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Italia, Alemania, Finlandia y Japón.

“No solo hemos observado el proceso, sino que también hemos tomado resultados de mesas ubicadas en San Telmo y Recoleta, para ser más precisos, en la ciudad de Buenos Aires, y eso lo hemos usado para alimentar nuestro conteo rápido integral”, expresó.

“Esa información no ha mostrado variación. No hay ningún tipo de cambio que sugiera que la voluntad de los peruanos en el exterior haya sido manipulada”, agregó Awapara.

En ese sentido, dijo que si bien no han seguido los envíos, recordó que se ha seguido el mismo protocolo que se sigue siempre y que la garantía, en todo caso, está en que se observaron las actas de Buenos Aires y los resultados de sus muestras coinciden con la información ingresada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Eso implicaría que no ha habido ningún tipo de manipulación a lo largo del viaje de estas actas, y es lo mismo que sucede cuando tomamos información de las actas de una mesa en Ayacucho, esas actas son ingresadas por la Oficina Descentralizada de la ONPE y de nuevo, hay una cadena de custodia que asegura que esa voluntad no se vulnere”, sentenció.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró abiertamente y de manera antidemocrática que “nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.

En una conferencia de prensa convocada el último martes 23 de junio, Sánchez Palomino insistió con su narrativa fraudista y desconocer a los peruanos que votaron en el exterior.

“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”, exclamó.