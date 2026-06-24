El secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, ratificó que no existen indicios de una manipulación de votos de los peruanos en el exterior. (Foto: Juan Ponce/ GEC)
El secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, ratificó que no existen indicios de una manipulación de votos de los peruanos en el exterior. (Foto: Juan Ponce/ GEC)
Por Redacción EC

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, ratificó que no hay ningún tipo de cambio que sugiera que la voluntad de los peruanos en el exterior haya sido manipulada, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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