El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció que Juntos por el Perú no reconocerá al gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció que Juntos por el Perú no reconocerá al gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Tras el cambio de discurso del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, la asociación civil Transparencia rechazó tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

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