Tras el cambio de discurso del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, la asociación civil Transparencia rechazó tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

En un comunicado, reiteró que a partir de la observación electoral desplegada el 7 de junio, que incluyó más de diez ciudades en el extranjero (Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark), no se encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral.

Asimismo, detalló que recogió información de actas en cada una de estas ciudades, la cual ha sido contrastada con los resultados oficiales.

“Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección”, subrayó.

“La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, sentenció.

A la opinión pública. pic.twitter.com/jAtfxhg9IQ — Transparencia Perú (@ACTransparencia) June 23, 2026

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró abiertamente y de manera antidemocrática que “nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.

En una conferencia de prensa convocada este martes 23 de junio, Sánchez Palomino insistió con su narrativa fraudista y desconocer a los peruanos que votaron en el exterior.

“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”, exclamó.