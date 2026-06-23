Tras el cambio de discurso del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, la asociación civil Transparencia rechazó tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.
En un comunicado, reiteró que a partir de la observación electoral desplegada el 7 de junio, que incluyó más de diez ciudades en el extranjero (Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark), no se encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral.
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Asimismo, detalló que recogió información de actas en cada una de estas ciudades, la cual ha sido contrastada con los resultados oficiales.
“Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección”, subrayó.
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“La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, sentenció.
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró abiertamente y de manera antidemocrática que “nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.
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En una conferencia de prensa convocada este martes 23 de junio, Sánchez Palomino insistió con su narrativa fraudista y desconocer a los peruanos que votaron en el exterior.
“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”, exclamó.