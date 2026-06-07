El cierre de las primeras 112 mesas de sufragio en Oceanía y Asia marcó el inicio de la segunda vuelta electoral del Perú en el exterior. La jornada democrática comenzó el sábado a las 2:00 p. m. (hora peruana) y ya concluyó en países como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas y Malasia.

En tanto, en Europa, Medio Oriente y África la segunda vuelta electoral entra en su fase final. Ciudades con alta presencia de peruanos, como Madrid, Barcelona y Milán, registran una importante afluencia de votantes.

En la región del Golfo, además, los connacionales participan por primera vez en este proceso electoral, con locales habilitados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar.

De forma paralela al inicio de la segunda vuelta electoral en territorio peruano, los consulados en América iniciaron la apertura de mesas de votación. En Estados Unidos, las últimas mesas deben instalarse desde las 9:00 a. m. en ciudades como Seattle, Vancouver, Phoenix, Los Ángeles y San Francisco.

El desarrollo de la segunda vuelta electoral en el exterior es supervisado en tiempo real desde un Centro de Monitoreo. En total, se ha previsto la instalación de 2.506 mesas de sufragio distribuidas en los cinco continentes.