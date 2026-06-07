Resumen
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El cierre de las primeras 112 mesas de sufragio en Oceanía y Asia marcó el inicio de la segunda vuelta electoral del Perú en el exterior. La jornada democrática comenzó el sábado a las 2:00 p. m. (hora peruana) y ya concluyó en países como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas y Malasia.
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