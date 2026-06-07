Resumen

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Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. Foto: GEC
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. Foto: GEC
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado a la ciudadanía a votar y, además, precisó que “el 100 % del material electoral ya ha llegado a los locales de votación” para esta segunda vuelta electoral de las elecciones generales 2026, que tiene como candidatos a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

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