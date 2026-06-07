El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado a la ciudadanía a votar y, además, precisó que “el 100 % del material electoral ya ha llegado a los locales de votación” para esta segunda vuelta electoral de las elecciones generales 2026, que tiene como candidatos a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

“El sistema electoral ya está listo para esta fiesta. Hemos designado todas las acciones específicas y podemos decir que todo el despliegue ha sido fiscalizado por el JNE. Es fundamental en la democracia que cada ciudadano ejerza su derecho a decidir y que pueda manifestarse de manera pacífica y soberana”, resaltó.

Asimismo, el titular del JNE enfatizó que las instituciones que conforman el sistema electoral, sobre todo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han trabajado coordinadamente para que se cumplan los comicios.

En ese sentido, sostuvo que han dispuesto más de 28 mil fiscalizadores para supervisar cada una de las etapas en esta jornada electoral.