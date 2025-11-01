Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín que permanece en la clandestinidad desde octubre del 2023, anunció por redes sociales su intención de ser precandidato a la presidencia desde su partido, Perú Libre en una plancha que integra junto a su madre.

En su cuenta de X, Cerrón Rojas publicó la imagen donde se le ve ocupar el prime lugar de la plancha presidencial voceada para los comicios internos de Perú Libre.

Junto a Cerrón, figura el nombre del congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, y de la madre del prófugo de la justicia, Bertha Rojas, como primer vicepresidente y segunda vicepresidenta respectivamente.

El único mensaje que se lee en la publicación de Vladimir Cerrón es “Fórmula para la revancha”, detallando a los tres integrantes de la lista hacia la plancha presidencial en las elecciones del 2026.

Cabe recordar que, en el 2021, el exgobernador de Junín había integrado la plancha presidencial de Perú Libre liderada por Pedro Castillo, pero como segundo vicepresidente, y con Dina Boluarte como primera vicepresidenta.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló su postulación al declararla como improcedente y retirando su nombre de la lista porque tenía vigente una sentencia firme emitida por la Corte Superior de Justicia de Junín en octubre del 2019.

Cerrón Rojas había sido condenado originalmente a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por delito de negociación incompatible durante su gestión en Junín. Sin embargo, la sala ratificó la comisión del delito pero varió el plazo a cuatro años de cárcel suspendida.

Vladimir Cerrón se encuentra en calidad de prófugo de la justicia desde octubre del 2023, cuando fue condenado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.

Si bien esta sentencia fue anulada, durante su periodo en la clandestinidad se dictaron en su contra órdenes de prisión preventiva por otras investigaciones que afronta.