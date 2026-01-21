Vladimir Cerrón, quien permanece en la clandestinidad con una orden vigente de prisión preventiva, participó vía Zoom en el evento de Perú Libre para presentar a sus candidatos para las elecciones generales del 2026, burlando así nuevamente a las autoridades que están buscándolo desde hace unos tres años.

Luego de la participación de su hermano y congresista Waldemar Cerrón, y luego que hablaran sus compañeros en la plancha presidencial, Flavio Cruz y su madre Berta Rojas López, Vladimir Cerrón tomó la palabra de manera virtual con una proyección sobre el escenario.

“Me dirijo virtualmente a ustedes debido a las circunstancias de persecución selectiva que vienen sufriendo todos los hombres de izquierda socialista en este país. Por ahora me encuentro en la clandestinidad, espacio de donde el pueblo será el único en sacarme de estas condiciones y no solo sacarnos de la clandestinidad, sino también llevarnos a Palacio de Gobierno”, reclamó Cerrón Rojas.

Vladimir Cerrón habló vía Zoom en el evento trasmitido en vivo por Facebook por Perú Libre.

El candidato presidencial dijo esperar que los resultados de los comicios generales del 12 de abril permitan a Perú Libre llegar a la victoria y no a través de la “casualidad” sino a través de su capacidad de organización para combatir a los “partidos de derecha caracterizados por la opulencia y derroche de dinero” en redes sociales y propaganda a nivel nacional.

Asimismo, aseguró que su partido político deberá hacer frente a una derecha camuflada en la “falsa izquierda caviar” financiada por “intereses norteamericanos y sionistas”, aunque evitó dar ejemplos concretos o menciones específicas.

En esa línea, Vladimir Cerrón destacó la necesidad de tomar postura de eventos internacionales y calificó como una “invasión militar” de Venezuela y como “secuestro” la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cillia Flores, a quienes dijo que se debe expresar su solidaridad “abierta, sincera y sin reserva”.

Vladimir Cerrón actualmente se encuentra prófugo de la justicia con una prisión preventiva dictada en su contra por 24 meses mientras se encontraba en la clandestinidad luego de ser sentenciado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, condena que luego fue revocada.

Por el caso en el que se mantiene la prisión preventiva, el Ministerio Público atribuye que Cerrón es cabecilla de una presunta organización criminal dentro de Perú Libre para captar fondos de manera ilícita y financiar las campañas electorales.