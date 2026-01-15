Vladimir Meza, presidente del partido País Para Todos y candidato al Senado, aseguró en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” que el candidato presidencial de su agrupación política, Carlos Álvarez, fue absuelto en la máxima instancia del Poder Judicial de los cargos de peculado que afrontó en la década del 2000.

“Dentro de todos esos investigados tuvieron artistas sentenciados y en la cárcel, también dueños de medios de comunicación, periodistas, político. Dentro de todo eso, Carlos Álvarez fue absuelto. Le sometieron a una rigurosa investigación y luego dijeron la máxima instancia de justicia del país que no hay nada”, explicó.

Al ser consultado sobre las acusaciones contra Álvarez por no haber informado sobre la sentencia que tuvo en primera instancia y que luego fue revocada en la Corte Suprema, Meza aseguró que el postulante a la presidencia actuó con toda la transparencia que requería.

“Carlos Álvarez ha actuado de la manera más clara y transparente. Él efectivamente lo ha aclarado cuando le dicen que apoyó a Fujimori (...) Dijo que efectivamente en el primer gobierno de Fujimori apoyó algunas medidas que él creyó eran necesarias para el país en la coyuntura que vivía el país”, aseveró este jueves.

Vladimir Meza también descartó que el postulante a la presidencia haya sido visitante del Servicio de Inteligencia (SIN) de Vladimiro Montesinos, e indicó que este tipo de acusaciones son parte de una contracampaña que surge estos días porque está comenzando a subir en las encuestas a unos meses de las elecciones generales del 12 de abril del 2026.

“¿Por qué salen ahora? Porque estamos en campaña política. ¿Por qué no lo dijeron hace años? Esto tiene años en que pudieron ellos haber salido a contar como una anécdota, noticia o confesión. ¿Por qué, ahora qué los motiva? La campaña, la política", cuestionó.