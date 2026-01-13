Yorka Gamarra, sobrina de Dina Boluarte, presentó su renuncia a su candidatura al Senado de la República por el partido Ahora Nación mediante una carta dirigida al candidato presidencial de dicha agrupación, Alfonso López Chau, y al personero legal, Nelson Machuca Castillo.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para presentar mi renuncia a mi candidatura al Senado de la República en el puesto número 3 por la circunscripción electoral de Lima Metropolitana”, se lee en la misiva de renuncia.

En declaraciones para El Comercio, la excandidata manifestó que su prioridad es salvaguardar la integridad de su familia y la suya propia. Según explicó, su decisión responde a lo que calificó como “ataques arteros” iniciados desde el anonimato en contra de su persona, motivados exclusivamente por su parentesco con la exjefa de Estado.

Gamarra aseguró que renuncia a la candidatura, pero no a sus principios ni a la convicción de respaldar la candidatura de López Chau y de Ahora Nación, por lo que espera contribuir con esta decisión a que “salga airoso en estas elecciones desde donde se encuentre”.

“Mi prioridad es salvaguardar la integridad de mi familia y la mía propia, frente a los ataques arteros que desde el anonimato se han iniciado en contra de mi persona por mi candidatura al senado por Lima, por el parentesco que tengo con la señora que se ha hecho dl gobierno hasta hace unos meses con su secuela de odio, violencia, corrupción y muertes”, dijo a este medio.

Cabe recordar que, en setiembre del 2022, la Contraloría advirtió que Yorka Gamarra Boluarte, junto con Nicanor Boluarte, habrían sido contratados en el Ministerio de Educación con presuntas irregularidades, porque no habrían acreditado adecuadamente experiencia para laborar en la Oficina de Diálogo de ese sector en el 2021.