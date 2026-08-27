Asertiva Coaching & Consulting S.A.C. es una consultora peruana con nueve años de trayectoria enfocada en cultura organizacional, talento y liderazgo. Fundada por Maísa Mercado, la firma nació con el objetivo de cuestionar las prácticas tradicionales de gestión humana y aportar una mirada más alineada al negocio. Actualmente, cuenta con un equipo de 15 personas y ha registrado un crecimiento sostenido en servicios, equipo y facturación.

En un contexto donde la gestión humana empieza a posicionarse en la toma de decisiones estratégicas, la empresa orienta sus servicios a generar impacto directo en los resultados. “Hoy ya no se ve como un gasto, sino como un mecanismo para lograr objetivos organizacionales”, explica su fundadora, destacando el cambio de enfoque en el mercado.

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Cultura organizacional como eje estratégico

Uno de los principales enfoques de Asertiva es la intervención en cultura organizacional, entendida como un elemento que debe responder a las necesidades del negocio y no a tendencias generales. La empresa trabaja en identificar el tipo de cultura que requiere cada organización, considerando variables como competitividad, innovación o estabilidad, y alineando los perfiles del equipo a ese contexto.

Este enfoque se traduce en metodologías de diagnóstico e indagación organizacional, que permiten identificar tanto percepciones como comportamientos dentro de la empresa. En algunos casos, han detectado problemas no evidentes, como procesos correctamente diseñados, pero mal implementados, lo que afecta directamente el desempeño y la toma de decisiones internas.

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Expansión hacia empresas en crecimiento

Como parte de su evolución, Asertiva lanzó en 2026 una nueva unidad de negocio denominada “Evoluciona”, orientada a empresas en crecimiento. Esta línea busca atender a organizaciones que enfrentan limitaciones en gestión humana por falta de estructura o recursos, ofreciendo intervenciones adaptadas a su etapa de desarrollo.

Además, la consultora ha incorporado herramientas como inteligencia artificial para optimizar procesos internos y fortalecer el análisis organizacional. Sin embargo, su propuesta mantiene un enfoque claro en el valor humano. “Nuestro valor no está en tener las respuestas correctas, sino en hacer las preguntas correctas al cliente”, señala Maísa Mercado.

Con iniciativas como Asertiva Conecta, que integra investigación aplicada y alianzas estratégicas, la empresa busca mantenerse actualizada y generar conocimiento en gestión humana. En un mercado con múltiples consultoras, su diferenciación se basa en el cuestionamiento constante, la curiosidad intelectual y la adaptación de metodologías a cada organización.