El café peruano ha ganado reconocimiento internacional por su calidad y diversidad de orígenes. Sin embargo, el desafío para muchas empresas del sector ya no pasa únicamente por vender un buen producto, sino por construir modelos de negocio capaces de generar valor para productores, emprendedores y consumidores. En ese escenario, Neira Café Lab inicia una nueva etapa de crecimiento con una estrategia que combina expansión comercial y formación empresarial.

A pocos días de cumplir nueve años, la empresa proyecta abrir tres nuevas tiendas por año desde el 2027 y comenzar su proceso de internacionalización en 2028. Además, busca consolidar un modelo que promueva el café peruano como una experiencia vinculada a su origen y a las personas que forman parte de toda la cadena productiva. “Nuestro propósito es hacer que el mundo se enamore del café peruano”, afirma Harry Neira, fundador de la marca.

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Expansión con identidad peruana

Antes de fundar Neira Café Lab, Harry Neira representó al Perú en competencias nacionales e internacionales de barismo, experiencia que fortaleció su conocimiento del café de especialidad y consolidó la visión con la que posteriormente desarrolló su empresa. Hoy, ese aprendizaje se refleja en un concepto que busca diferenciarse mostrando exclusivamente cafés provenientes de distintas regiones del país.

Como parte de esa estrategia, la empresa inauguró recientemente una nueva tienda en Barranco y un espacio dentro de Comunal Workcafe, un formato que integra cafetería de especialidad con espacios colaborativos de trabajo. Estas aperturas forman parte del plan previo a la expansión internacional, donde la propuesta será presentar únicamente café peruano como elemento diferenciador frente a otros mercados. “Nuestro mundo es el Perú. Queremos que las personas conozcan cafés desde Piura hasta Puno en un solo lugar”, señala Neira.

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Una escuela para formar negocios alrededor del café

Más allá del crecimiento comercial, Neira Café Lab prepara uno de sus proyectos más ambiciosos: la creación de una escuela especializada que no solo enseñe técnicas de preparación, sino también gestión empresarial aplicada al sector cafetalero. La iniciativa estará orientada a productores, hijos de caficultores y nuevos emprendedores interesados en desarrollar negocios sostenibles alrededor del café.

Según explica Harry Neira, el objetivo es compartir la experiencia acumulada durante estos nueve años para reducir la curva de aprendizaje de quienes buscan iniciar un emprendimiento en la industria. “No queremos enseñar únicamente a preparar café; queremos formar emprendedores con visión de negocio para que el café se convierta en un motor de crecimiento para el país”, sostiene. Con ese enfoque, la empresa espera seguir ampliando su impacto mientras fortalece una comunidad que hoy reúne cerca de 80 colaboradores y continúa creciendo junto al desarrollo del café peruano.