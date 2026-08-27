La incorporación de herramientas digitales ha transformado la práctica de la ortodoncia en los últimos años, permitiendo planificar tratamientos con mayor precisión y ampliar las alternativas para los pacientes. En este contexto, la ortodoncista peruana Mónica Franco obtuvo recientemente la categoría Emerald, un reconocimiento otorgado por Align Technology a especialistas con una amplia experiencia clínica en tratamientos realizados mediante el sistema Invisalign.

La distinción convierte a Monica Franco en la única especialista en Perú con esta categoría y en una de las pocas en Latinoamérica, reflejando el volumen de casos desarrollados y su trayectoria en ortodoncia digital. Además de atender pacientes de distintas regiones del país y del extranjero, la especialista ha comenzado a enfocar una nueva etapa de su carrera en la formación de otros ortodoncistas. “Este reconocimiento es el resultado de todo el trabajo que hemos venido realizando durante años”, señala.

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Del aprendizaje internacional a un reconocimiento profesional

El camino hacia esta categoría comenzó en 2017, durante un congreso realizado en Estados Unidos, donde conoció el desarrollo que ya alcanzaban los alineadores invisibles en otros mercados. A partir de esa experiencia decidió especializarse en ortodoncia digital mediante programas de formación en México, Brasil, España y Portugal, además de invertir en escáneres y herramientas tecnológicas que permitieran planificar cada tratamiento de forma digital.

Tras completar ese proceso, tomó una decisión que transformó el modelo de atención de su clínica: dejar de utilizar brackets convencionales para dedicarse exclusivamente a tratamientos con alineadores invisibles. Aunque inicialmente consideró que esa apuesta podría reducir el número de pacientes, ocurrió lo contrario.

La demanda creció progresivamente, permitiéndole atender casos provenientes de diferentes regiones del Perú e incluso del extranjero. Ese incremento sostenido de tratamientos fue el que posteriormente le permitió alcanzar la categoría Emerald, una clasificación que Align Technology asigna de acuerdo con la experiencia clínica y el volumen de casos desarrollados por cada especialista.

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La formación de nuevos especialistas en ortodoncia digital como el siguiente paso

Para Mónica Franco, el reconocimiento también representa una responsabilidad con el crecimiento de la especialidad. Gracias a esta trayectoria fue convocada como speaker para compartir su experiencia con otros ortodoncistas y actualmente desarrolla un programa de máster y talleres dirigidos a profesionales interesados en incorporar la ortodoncia digital a su práctica clínica. Su objetivo es reducir la brecha de capacitación que encontró cuando inició este camino y facilitar el acceso a conocimientos especializados sin que otros profesionales tengan que recorrer el mismo proceso de formación internacional.

“Queremos formar una comunidad de doctores bien preparados para que más pacientes puedan acceder a tratamientos correctamente planificados”, afirma Mónica Franco. Con esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo de la ortodoncia digital en el país, promoviendo estándares de planificación y atención cada vez más especializados. Para la especialista, la categoría Emerald no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa enfocada en compartir conocimiento y contribuir a la formación de la próxima generación de ortodoncistas.