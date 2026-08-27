El desarrollo de marcas propias se ha convertido en una de las principales estrategias para las empresas industriales que buscan generar mayor valor agregado y fortalecer su competitividad. En Quimtia, estas soluciones complementan el portafolio de productos de empresas representadas y socios estratégicos, permitiéndole atender distintos segmentos industriales.

Como parte de su estrategia de crecimiento regional, y con presencia en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Chile, Paraguay y México, además de una oficina de procura en China, Quimtia anunció el lanzamiento de XentriQ, una nueva marca con un portafolio de soluciones químicas industriales integrales, que será producida en Perú, así como otros países donde Quimtia tiene presencia, para atender la demanda de diversos sectores en Latinoamérica.

La iniciativa forma parte de una estrategia de expansión regional respaldada por la ampliación de su planta industrial en el país, proyecto que contempla una inversión aproximada de US$ 4.5 millones. “Queremos que XentriQ sea una marca regional. Hoy contamos con una fuerte presencia en el mercado peruano y por eso haremos una importante inversión productiva en el país. Otras unidades productivas regionales también están contempladas dentro del plan estratégico. Esto complementará la fortaleza que nos da más de 50 años de presencia en el mercado, conociendo las necesidades de nuestros clientes y dándoles el servicio que ellos necesitan.”, señala Rodrigo García Vela, vicepresidente de Quimtia.

LEE TAMBIÉN: Minería: una fuerza de tracción que exige estrategia

De la distribución al desarrollo de marcas propias

El modelo de negocios de Quimtia ha idoevolucionando a través de los años, combinando distribución de productos químicos de empresas representadas y socios estratégicos con el desarrollo de marcas propias. Esta estrategia ha permitido a la empresa impulsar el crecimiento de su negocio, a partir de la incorporación de nuevas líneas industriales y el desarrollo de soluciones especializadas para distintos sectores.

Uno de los principales diferenciales de la empresa es su modelo Total Chemical Management, mediante el cual asume la gestión integral de los procesos químicos de sus clientes. Esto incluye desde el suministro de insumos y equipos hasta el monitoreo de la operación, adaptando cada solución a las necesidades específicas de industrias como minería, papel, tratamiento de agua, pesca o petróleo. “No todos los clientes buscan lo mismo. Algunos priorizan precio, mientras que otros requieren que resolvamos toda la gestión química de su operación en forma eficiente”, explica García Vela.

LEE TAMBIÉN: IA: la infraestructura que definirá la próxima revolución industrial”, por Omar Florez

Tecnología y sostenibilidad para impulsar la expansión

Como parte de este proceso, Quimtia también ha incorporado inteligencia artificial en distintas etapas de su operación. La tecnología se utiliza para optimizar procesos administrativos, la planificación de la demanda y de la producción, los procesos productivos, las importaciones, exportaciones y distribución, además de mejorar la asignación de rutas y el seguimiento de despachos.

La estrategia de crecimiento también contempla el desarrollo de talento especializado y objetivos de sostenibilidad. Desde hace cuatro años la empresa desarrolla un programa de sostenibilidad basado en criterios ESG y obtuvo la cuarta estrella de Huella de Carbono, reconocimiento que certifica la reducción sostenida de emisiones, como parte del Eje Medioambiental.

Para Quimtia, el desarrollo de XentriQ no solo representa una nueva marca industrial, sino también una plataforma para consolidar la producción peruana como centro de abastecimiento regional y continuar fortaleciendo un modelo de negocio basado en innovación, especialización y desarrollo propio. Además del segmento industrial, la compañía atiende los mercados de Nutrición y Salud Animal, Ingredientes Alimenticios, Farma, Textil, Fibra de Vidrio y Químicos Básicos, como parte de su estrategia de crecimiento regional.