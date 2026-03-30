En el campo de la odontología, el avance tecnológico ha abierto nuevas posibilidades para el tratamiento de casos complejos que antes eran considerados irreversibles. En Perú, la microendodoncia comienza a posicionarse como una alternativa especializada que permite intervenir piezas dentales con mayor precisión, reduciendo la necesidad de extracciones en determinados escenarios clínicos.

Renzo Nazario Riquero, cirujano dentista especializado en endodoncia, ha orientado su práctica hacia este enfoque. “La endodoncia está destinada a salvar los dientes, incluso en diagnósticos complejos. Hoy existen más herramientas para preservar lo natural”, explica. Su trabajo se centra en el uso de microscopía operatoria, láser y biomateriales, aplicados en tratamientos que requieren un alto nivel de detalle técnico.

Tecnología aplicada a la precisión clínica

La microendodoncia se diferencia de los tratamientos convencionales por el uso de equipos que permiten ampliar el campo visual y mejorar la exactitud en la intervención. Según Nazario, esto abre la posibilidad de abordar casos que antes no podían resolverse por limitaciones técnicas o de equipamiento.

El uso de microscopios operatorios, por ejemplo, permite identificar estructuras internas con mayor claridad, mientras que el láser facilita procedimientos menos invasivos. A ello se suman materiales biocerámicos que contribuyen a sellar conductos y reparar tejidos. “No es que no existan soluciones, sino que muchas veces no se cuenta con la tecnología o la preparación para aplicarlas”, señala.

En el Perú, la adopción de estas herramientas ha crecido en la última década. De acuerdo con el especialista, el número de endodoncistas que utilizan microscopía ha aumentado de manera sostenida, impulsado también por programas de formación que ya incorporan estas tecnologías en su enseñanza.

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Formación especializada y actualización internacional

El desarrollo de esta especialidad no solo depende del equipamiento, sino también de la capacitación continua. En esa línea, Nazario participa en la organización del Lima Endo Forum 2026, un encuentro académico que reunirá en Lima a especialistas internacionales en microcirugía endodóntica y tratamientos avanzados.

El evento, que se realizará el 11 y 12 de junio en la Cámara de Comercio de Lima, contará con la participación de docentes e investigadores vinculados a universidades y centros de formación global. Durante dos jornadas, se presentarán protocolos clínicos, avances tecnológicos y enfoques actuales en el tratamiento de casos complejos.

Además del congreso, también se desarrollan sesiones prácticas tipo “hands on”, como el entrenamiento en retiro de instrumentos fracturados, orientadas a trasladar el conocimiento teórico a la práctica clínica. Estas iniciativas buscan ampliar el acceso a nuevas metodologías y contribuir a la actualización del sector odontológico en el país.

Desde su experiencia, Nazario considera que el crecimiento de la especialidad responde tanto a la evolución tecnológica como a una mayor demanda de los pacientes por alternativas que permitan conservar sus piezas dentales. En ese contexto, la microendodoncia se consolida como un campo en desarrollo que combina conocimiento, equipamiento y formación continua para enfrentar casos de alta complejidad.