El fútbol femenino en Perú ha experimentado un crecimiento constante, con retos estructurales y culturales que aún limitan su desarrollo. En este escenario se posiciona Killas FC, una academia fundada con el objetivo de ofrecer a niñas y jóvenes un espacio profesional, seguro y con identidad propia.

En los últimos cinco años, iniciativas privadas han comenzado a promover espacios de formación deportiva exclusivos para mujeres y niñas. En ese sentido, Killas FC apuesta por un modelo formativo integral que considera tanto el desarrollo deportivo como el personal.

Actualmente, Killas FC es la única academia femenina en Lima con un equipo en la primera división, y ha duplicado el número de alumnas en el último año, con sedes activas en distintas zonas de la capital.

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Un modelo que va más allá del resultado

Killas FC aplica una metodología propia basada en estándares internacionales de entrenamiento, adaptados a las características y necesidades del entorno local. La propuesta no se limita a formar futbolistas técnicamente competentes, sino también personas seguras, con habilidades de liderazgo y sentido colectivo. Para el equipo técnico, la formación no solo ocurre en la cancha, sino también en la vida misma.

El impacto de este modelo ha comenzado a reflejarse en los resultados: varias jugadoras de las categorías juveniles han sido convocadas a selecciones nacionales, y algunas exintegrantes accedieron a becas deportivas en instituciones educativas del extranjero. Desde la academia destacan que estos logros no solo responden al talento individual, sino a un proceso de acompañamiento constante y disciplinado del grupo.

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Fútbol como espacio de pertenencia y transformación

Uno de los valores diferenciales de Killas FC es la construcción de comunidad. Padres, madres, entrenadoras y alumnas describen el espacio como uno donde se promueven el respeto, la autoestima y el compromiso. Para muchas niñas, es también un espacio donde encuentran una voz propia y una red de apoyo fuera del entorno escolar o familiar.

Con miras al futuro, la academia planea abrir nuevas sedes, implementar programas de análisis de rendimiento y fortalecer su área de soporte emocional. Asimismo, buscan establecer alianzas con organizaciones educativas y deportivas para ampliar el alcance de su propuesta. Desde la dirección técnica, resumen su misión de manera clara: formar personas a través del fútbol.