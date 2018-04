Que vuelvan a casa: denuncian desaparición de menor de 17 años

Desde el 16 de marzo los padres de Catherin Almendra Urra Campos, de 17 años, están buscando a la menor. Ella salió de su domicilio rumbo a su academia, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.



Amigas de la adolescente dijeron que la vieron cerca de su centro de estudios. La familia consiguió imágenes de una cámara de seguridad en donde se ve a Catherin en compañía de un joven. El video se registró a las 10:30 de la mañana y es el último rastro que se tiene de ella.

Rocío Campos, madre de la joven, señaló que su hija se comunicó a través de Facebook con una de sus amigas. Durante la conversación Catherin señala que la han llevado lejos de su casa y no puede escapar. “Ayúdame, te necesito, no me deja ir. No sé qué hacer” escribe la joven.

El día de su desaparición la adolescente llevaba una mochila morada, tenía un vestido floreadoolor azul y sandalias blancas.

La familia pide que las autoridades no dejen de investigar la desaparición de su hija. Hasta el momento no se ha podido identificar al joven que acompañaba a Catherin. Si alguna persona tiene información sobre el paradero de la menor se puede comunicar al número 956 226 932.



