Cuando Adolfo Aguilar decidió abandonar la conducción de Yo Soy, explicaba a la audiencia que su retiro se debía a una necesidad personal por dedicar más tiempo a su productora Big Bang Films. Cuatro meses después sorprendió reapareciendo junto a Gisela Valcárcel. Sin embargo, el presentador de televisión no continuó en la siguiente temporada en El artista del año. En #Dilo con Jannina Bejarano, confiesa que siempre ha tenido una estrecha relación laboral con la conductora y reveló cómo impactó en su carrera. “La mujer que me devolvió a la televisión después de yo estar cinco años fuera del Perú, fue Gisela Valcárcel”.

Adolfo Aguilar no duda en ocultar el gran aprecio que le tiene a la Señito. “Trabajar con ella, en mi caso, es muy fácil. Es muy generosa conmigo”. Y es que Aguilar se alejó del país a finales de 2006 cuando se fue a vivir a Miami. No regresaría hasta el año 2010, cuando estando en el extranjero recibió la invitación de Gisela Valcárcel para bailar en El Gran Show. Meses más tarde, en 2011, convencida de la capacidad comunicativa del cineasta, Gisela le ofrecería la conducción del programa El último pasajero. “Después de El gran show, Gisela me agarra y me pone en ‘El último pasajero’ porque ella era la dueña del programa”.

El rotundo éxito que gozó el concurso que premiaba a estudiantes de quinto de secundaria con un viaje de promoción, sirvió como indicador para extender su trabajo en la animación de Yo Soy, también de GV producciones, en 2012. El resto es historia conocida. Aguilar amenizó el programa concurso de imitaciones hasta finales del año pasado, cuando decidió dedicarse por completo a Big Bang Films, empresa que produce películas nacionales junto a su socio, Sandro Ventura.

Adolfo Aguilar: "Gisela Valcárcel me devolvió a la TV"

“¡Gisela Valcárcel es el conductor más importante del Perú! Luego estamos todos los demás”.

Adolfo Aguilar

En #Dilo, solo tuvo elogios para la extensa carrera como conductora de Gisela. “Es el conductor más importante del Perú, está ella y todos los demás. Y con todos los demás creo que somos 4. Los demás también están, pero a otro nivel”, enfatizó.

Foto: Instagram.

También aseguró que solo permaneció una breve temporada como jurado en ‘El artista del año’ por un tema contractual. De esta manera, descartó tener algún problema con la recordada Señito. “Yo confío mucho en ella”, señala. Y comentó que probablemente vuelva a tener un proyecto con la conductora.

A lo largo de la íntima entrevista, el carismático Adolfo reveló que hace algunos años estuvo a puertas de contraer matrimonio con una joven, pero un peculiar detalle hizo que cancelara sus planes. Además sorprendió al interpretar una hilarante escena junto a Jannina Bejarano en la que buscó conquistar el corazón de la conductora de #Dilo.