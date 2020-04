Para nadie es un secreto la felicidad que embarga a Ricardo Morán tras convertirse en padre de gemelos. El jurado de Yo Soy mantiene a todos sus seguidores al tanto del crecimiento de sus bebés Catalina y Emiliano, mediante sus redes sociales. Bruno Pinasco reveló en #Dilo que debido a su cercana amistad con Morán siempre estuvo al tanto del proceso de fecundación in vitro.

“Lo bonito con Ricardo es que antes de hacer público (que se convertiría en papá), había un pequeño grupo de personas que ya sabíamos, entonces hemos conocido todo el proceso desde cero”, señala. Y es que tal como se le puede observar en redes, la ilusión se apodera del productor y la manifiesta efusivamente. “Me encanta que lo esté viviendo tan bonito. Y Ernesto Pimentel también, es un papá feliz”, añadió el conductor y productor de TEC.

Foto: Trome.

Foto: Instagram.

Sobre seguir los pasos de sus amigos, Bruno Pinasco reveló en #Dilo: “Yo la verdad no creo que me mandaría a ser padre”. Uno de los motivos que lo hacen desistir en la idea de tener descendencia es porque no le convence la idea de convertirse en papá a sus 45 años de edad. “Si se hubiese dado tendría que haber pasado hace algunos años. No me gustaría ser un papá mayor”. De esta manera, también agregó que no lo seduce la idea porque está enfocado en otras cosas. “Tengo otros ideales, quiero llevar mi vida por otro lado”, añadió.

Bruno Pinasco revela lo que opina de la paternidad

Brunito, el tío malcriado

Recordemos que el ex conductor del recordado Triki Trak y actual locutor de Cinescape, Luis Angel Pinasco, en su primer matrimonio con la cantante Bárbara Conde tuvo 3 hijos varones: Luis Ángel, Aldo y Bruno. Posteriormente se casó en 1986 con la actriz Sonia Oquendo con quien tiene 2 hijas: Johana y Chiara. Brunito cuenta en #Dilo que todos sus hermanos ya son padres: “Chiara es mamá, todos mis hermanos ya se han reproducido, ¡todos!”. Mencionó que es un tío que fomenta una relación amigable cargada de bromas. “Hace poco hicimos un viaje a Nueva York con mis sobrinos y nos hemos matado de la risa, la pasamos genial. Yo soy el tío malcriado, el que siempre les habla cosas que no debería hablar o los fastidio por otras cosas”, reveló entre risas.

Por otro lado, Bruno Pinasco confesó por primera vez en #Dilo con Jannina Bejarano que el productor de Yo Soy, Ricardo Morán, fue parte del grupo de amigos cercanos que lo impulsaron a compartir con el público su orientación sexual. Además, se animó a participar de divertidos juegos como Vidas de película, en el que utilizó toda su creatividad para decir cómo se llamaría la película de personajes como Magaly Medina, Gisela Valcárcel o el jugador de futbol, Pedro Gallese.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.