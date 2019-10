Una nueva edición del programa “El valor de la verdad” trae como invitado al polémico Fabio Agostini, quien habla de sus romances y encuentros íntimos con modelos peruanas y chicas reality, además habla de su romance con la actriz y cantante Mayra Goñi.

El español, de 29 años, llegó acompañado de Diego Chávarri, su mánager Walter Calderón y el exchico reality Matero Tulini.

PREGUNTAS QUE RESPONDE

1. ¿Crees que Mayra Goñi te infiel con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me enteré por un amigo que le escapó. Incluso, el propio Nicola me dijo que una vez “chapó” con ella cuando yo no la conocía, pero muchos hablaban que había pasado algo y por algo sería (…). Austin [Palao] me dijo que le había preguntado a Nicola si se había “hecho” a Mayra y le dijo que sí”.

2. ¿Estuviste a punto de agarrarte a golpes con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando terminó el programa y había varios compañeros. Casi llegamos a los golpes. Yo lo quise picar en el set, así que coqueteé a Angie y él me faltó el respeto en el camerino. Me decía cómo puedo creer lo que dice la gente que estuvo con Mayra Goñi”. Asimismo, contó que se metió con la enamorada de uno de los chicos reality que sería Mario Irivarren.

3. ¿Te negó Mayra Goñi que se besó con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ella me decía que él era mi amigo. Cuando le pregunté sobre Nicola se ofendió y se largó (…). En ese momento yo la amaba mucho y me pidió disculpas cuando se iba al aeropuerto”.

4. ¿Es Mayra Goñi muy celosa?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La conocí en Instagram. Ella me escribió cuando estaba terminando un reality en España (…). Le tenía celos a la ‘Chama’. Ere las dos me volvieron loco (…). Se enojó una vez cuando vi una mujer, pero eso no tenía nada de malo”.

5. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Andrea San Martín?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La conocí por Melissa Paredes en una discoteca. Me pareció una chica encantadora. No conocimos, bailamos, intercambiamos números, pedimos algo, terminó la fiesta y había que seguirla. El after party fue en mi casa”.

6. ¿Dormiste en la misma cama con Rosángela Espinoza?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Estaba en Combate y me llamaron para hacer un evento en Puno. Estaban Coto, Irivarren, Dejo y Rosángela. No sé cómo acabamos durmiendo. No me acuerdo bien qué pasó. Cada una tenía su habitación”.

7. ¿Tuviste relaciones sexuales con Paula Manzanal?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me puso 19 de nota, pero cuando estaba en empate no Coto no me gustó. Paula es una chica muy guapa y cuando empezamos a hablar ella estaba en Australia”.

8. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Melissa Paredes?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La conocí junto con Andrea San Martín y fue un pack. Éramos cuatro: mi hermano con Andrea y Melissa conmigo. Estábamos solteros todos disfrutando y empezamos a conocernos bien. Hubo una conexión entre parejas y después terminó en fusión”.

9. ¿Visitaba Michelle Soifer a tu hermano Bruno en su departamento?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Era visita de negocios. Mi hermano también vendía ropa y hablaban de eso. Conversaban y nos llevábamos bastante bien. Eran visitas empresariales de hermanos”. Asimismo, contó que es roomate de la ‘Chama’. “Yo duermo en el sofá y ella en su cuarto”.

10. ¿Viste a Milett Figueroa varias veces en el departamento de tu hermano Bruno?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me metía en mi cuarto y me encerraba porque no me gustaba molestar. No me interesa qué hacían porque son cosas suyas”.

11. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Yamila Dahabreh?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando estaba Combate, la conocí cuando llegó a Perú. Fueron varios choques y fugas”.

12. ¿Te has besado con Alexandra Méndez ‘La Chama’?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Nuestra amistad surgió tras participar ambos en un reality en España donde la ‘Chama’ era mi pretendiente (…). Una vez pasamos 24 horas y como surgió algo, las cámaras dejaron de grabarnos y de ahí pasó de todo. De ahí creció una amistad muy grande (…). A Yamila Dahabre le pongo 18.5, a Melissa Paredes 12 porque no hubo química, a Andrea San Martín 17, a Paula Manzanal 18, a Rosángela Espinoza 5 y a la ‘Chama’ 20 por ser una chica muy entregada (…). Si me la explotara todas las noches a Alexandra yo le diría”.

13. ¿Te ofrecieron dinero a cambio de sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Aún me haga falta el dinero, jamás aceptaría. Cuando me llaman y dicen de un negocio o show privado, lo corto de inmediato”.

14. ¿Dormías en el suelo cuando llegaste a Perú?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo empecé a trabajar en Perú en “Calle 7”, luego me llaman de Combate a través de una agencia. Nos dijeron que había un departamento y con mi hermano nos turnábamos para dormir en el piso. Empecé a trabajar joven lavando platos en Londres”.

15. ¿Te arrepientes de haberte puesto la bandera peruana en tu cintura?

Respuesta: No (Verdad)

“Me llovieron críticas y me desilusioné. Me amarré a la cintura para que se viera la bandera peruana cuando ganamos un reality internacional representando al país. Pensé que se iban a sentir orgullosos porque era sin mala intención, pero no fue así”.

16. ¿Te traicionó Pancho Rodríguez?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo conocí a Pancho en “Combate” y como él era capitán del equipo debía decidir quién debía irse y no llegar a la final. Yo dije no me va a mencionar a mí porque era un buen competidor, pero escuché mi nombre y le reclamé. Me encendí y le dije que era un traidor. La pelea fue muy fuerte como la de Nicola Porcella”.

17. ¿Te peleaste con Mario Hart?

Respuesta: Sí (Verdad)

PREVIA DE “EL VALOR DE LA VERDAD”

El modelo Fabio Agostini se sentará en el sillón rojo para revelar detalles secretos de su vida. Fue el conductor Beto Ortiz, quien compartió un adelante a través de sus redes sociales. “¡La lista de Agostini! Aquí nadie se salva”. , de quienes califica su desempeño en la intimidad.

Él hablará sobre su relación con la actriz Mayra Goñi y responderá preguntas de todo tipo como una relacionada a Angie Arizaga, por el cual tuvo problemas con Nicola Porcella.

Entre las preguntas que le harán están: "¿Tuviste un 'choque y fuga' con Andrea San Martín?", "¿Dormiste en la misma cama con Rosángela Espinoza?" y "¿Tuviste relaciones sexuales con Paula Manzanal?".

Uno de los momentos menos esperados es cuando Agostini besa a la venezolana Alexandra Mendes, conocida como la ‘Chama’.

