Cristian Rivero sorprendió en el programa de espectáculos de El Comercio, #Dilo con Jannina Bejarano, al declarar que en una oportunidad estuvo muy de cerca de la muerte. El hoy conductor de Yo Soy expresó que, tras ser operado por una sinusitis crónica, estuvo hospitalizado durante medio año aproximadamente y que, incluso, estuvo en coma por algunos días. Luego de su terrible experiencia aprendió a ver la vida de otra manera.

“Una vez casi me muero”, fue la dura respuesta de Cristian Rivero a la pregunta de Jannina Bejarano. La conductora le consultó cuál fue el momento más complicado que le tocó vivir y la respuesta del actor sorprendió por completo.

Sucedió cuando tenía 19 años. Cristian había dejado a un lado los roles de extra en las telenovelas locales para finalmente interpretar un pequeño personaje en la recordada producción, Girasoles para Lucía, protagonizada por su actual pareja, Gianella Neyra. También estudiaba Comunicaciones en la Universidad de Lima. Sus padres estaban a punto de mudarse a Moquegua destacados por el trabajo de su papá que era militar. Hasta que una sinusitis crónica lo llevó de emergencia al hospital. “Me tuvieron que intervenir, me cortaron los cornetes, me drenaron”, recuerda.

Lo peor vendría luego. “Me operaron y a los dos días de la operación tuve un sangrado que no paraba“. Debido a la delicada situación de Rivero, fue necesario trasladarlo de emergencia al hospital militar. “Me descompensé, me entró sangre al pulmón, vino el paro respiratorio, terminé en cuidados intensivos como dos meses y pico”, agrega. La pesadilla no tenía cuando acabar. Luego de dos meses en recuperación, el sangrado no cesaba. Finalmente, el médico que lo operó por la sinusitis decidió cauterizarlo.

Cristian Rivero confiesa en #Dilo que estuvo al borde de la muerte

Sus padres la pasaron muy mal. Mientras él se recuperaba por largos meses internado en el hospital, sus papás debían cubrir fuertes gastos. “Me ponía (su madre) una enfermera 24 horas. Vendió todas las joyas que tenía, que no eran muchas. Todo lo vendió”. Los momentos de preocupación fueron tan fuertes que Cristian recuerda que la preocupación de su madre podía notarse físicamente. “Cuando entré al hospital mi mamita tenía cierta edad y cuando salí se había envejecido como veinte años”.

Cristian Rivero y su madre |Fotografía: Facebook

El gesto de sus padres caló profundo en Cristian. En su momento lo hizo sentir culpable por la inversión de tiempo y dinero que hicieron en él. “Ahora entiendo, yo haría exactamente lo mismo por mis hijos”, afirma. Una vez pasado el peligro empezó a ver la vida con otras expectativas. “Me cambió (…) Antes me importaba la fiestita, los amigos, la ropa. Después de eso quería estar con mi familia, verlos bien, estar ahí”, recuerda.

Por otro lado, reveló en #Dilo su absoluta creencia en fantasmas debido a que desde niño vivió diferentes experiencias paranormales. También contó que, si bien Gianella Neyra fue su amor platónico desde que la veía en televisión, el convertirse en padre dentro de una relación era algo que no imaginaba porque siempre planeó ser padre soltero.