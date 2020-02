Se fue del Rímac para llegar a Ecuador por nuevas experiencias en su carrera. Sporting Cristal se despidió del ‘Titi’ Ortiz luego de que Independiente del Valle paga su cláusula de rescisión. El campeón de Copa Sudamericana anunció su contratación en redes sociales, así como el buen Cristian también lo hizo con los celestes a través de su cuenta de Instagram.

Cristian Ortiz publicó, en su red social, un emotivo mensaje para Sporting Cristal y sus hinchas. “Bueno, hoy toca despedirme del mejor club de Perú, de toda su hinchada, mis compañeros, utileros, cuerpo técnico y cada trabajador que hace que este club tenga el prestigio que tiene”.





Cambios en los últimos días

Cabe mencionar que Sporting Cristal destituyó a Manuel Barreto y su comando técnico, debido a los malos resultados del club. Días después, Roberto Mosquera fue presentado como el nuevo entrenador del club celeste. Otro de los cambios realizados por la directiva rimense fue el retiro de Alfonso García Miró como Gerente General del club.

“Mi presencia como celeste químicamente puro, concita la atención porque estoy dando aval que el plan que he visto me ha seducido porque está muy cerca de su historia. Yo no vendría a apoyar empresarios que no están en el camino correcto. No es fácil, si fuera fácil no vengo”, expresó Roberto Mosquera en su presentación.

Con la salida de Cristian Ortiz, Sporting Cristal tratará de fichar a un jugador que pueda reemplazar el papel del ‘Titi’. Los celestes tienen hasta el 29 de febrero, que es el día que cierra la posibilidad de fichajes en la Liga 1.

