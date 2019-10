No han cumplido dos año y ya suman reconocimientos importantes. En julio, Tales of the Cocktail (organización enfocada en la industria de la coctelería y licores con sede en Nueva Orleans) eligió a Carnaval como uno de los Top 10 Best New Cocktail Bars de América. Y la tarde de este jueves, la lista The World’s 50 Best Bars –versión coctelera del ránking de los mejores restaurantes, que desde hace una década también enfoca su atención en las barras del mundo– los ha ubicado entre los 50 mejores del mundo, exactamente en el puesto 13.

Importante reconocimiento el que reciben Aaron Díaz y su equipo de bartenders, integrado entre otros por Raúl Arcayo, Melissa Barrera, Manuel Caycho, Carlos Mondragón y Alonso Palomino, cada uno responsable de tareas precisas, desde el hielo (elemento fundamental y diferenciador), pasando por la producción, hasta la creatividad. El resultado de su trabajo se describe así: "Carnaval es como entrar al Circo del Sol. Son cocteles que te brindan una experiencia más allá de que sean ricos y tengan buen balance", detalla Díaz. Hay que decirlo: por muchos años Carnaval dio vueltas en la cabeza de este mixólogo peruano, hasta que por fin lo creó.

ALMA COCTELERA

Carnaval empieza a escribir su historia en el 2011. Y es Aaron Díaz Olivos (Lima, 1982), formado en cocina y que durante casi cuatro años pasó por todos los puestos posibles de un restaurante (hasta que la adrenalina del bar lo cautivó), quien cuenta con emotiva pasión cómo empezó a perfilar su proyecto.

Empieza recordando a Juan Armando Lengua (creador de La 73), a quien conoció en Cala y quien se convirtió en maestro y confesor de sus sueños de barra, desde que Aaron tenía 22 años. Después, muchos detalles fueron nutriendo lo que sería Carnaval: viajes por Estados Unidos, el Congo, Rusia; así como por Europa, Centroamérica y Sudamérica; botellas, libros, utensilios de barra y toda una colección que el bartender reunió año a año y albergó en su casa (hoy se lucen en ese museo que ocupa las paredes de Carnaval). Pero fue una pasantía en el célebre bar Aviary (Chicago), donde su mirada de la coctelería cambió.

En el 2013, de vuelta en Lima y animado por Lengua, Aaron entró a revolucionar la barra de Astrid y Gastón - Cantuarias. Diego Muñoz fue su gran aliado en esta transformación, que tras la mudanza del restaurante a Casa Moreyra puso en vitrina el nuevo estilo que Díaz bautizó como coctelería conceptual. Nació así la segunda revolución en las barras del Perú (la primera la guió el pisquerito Hans Hilburg).

“Siempre tuve tres cosas claras sobre cómo sería Carnaval: la primera, soñaba que sea en una esquina; la segunda, que tenga una puerta giratoria; y la tercera, que haya un cuarto de hielo”. Aaron renunció en el 2015 a su puesto de jefe de barra en Astrid y Gastón. Lo hizo para perseguir su sueño (poco después de este alejamiento, el bar que lideró se ubicó en el puesto 84 de The World’s 50 Best Bars). Carnaval llegó dos años después al puesto 68 (en 2018): Díaz encontró el local perfecto, se asoció con los Diegos (De la Puente y Herrera, dueños de Osaka) y reunió a su equipo, ese que años antes le había jurado fidelidad y que hoy celebra junto a él.

El peruano Carnaval se encuentra en el puesto 13 de los 50 Best Bars 2019. (Foto: Difusión)

The World’s 50 Best Bars, que hoy tiene al bar peruano en su Top 20, es una lista anual que reconoce lo mejor de la industria internacional de bebidas y es resultado de la votación de 505 especialistas del sector. Carnaval ha dado ese gran salto. Hay que seguirle el rastro.

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro.

Horario: de lunes a jueves de 12 m. a 1 a.m. Viernes hasta las 3 a.m. Sábados de 7 p.m. a 3 a.m.