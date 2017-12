Alta Gama Liquorfest, el festival para probar los mejores licores y destilados del mundo

Hoy empieza el Alta Gama Liquorfest, un evento que se realiza por primera vez en Lima – similar a la dinámica del Alta Gama Winefest – que tiene por objetivo dar a conocer los mejores destilados y licores del mundo, así como educar a los clientes en el consumo de calidad.

Anita Almendariz, coorganizadora del Alta Gama Liquorfest,, comenta que esta es “una cata de calidad, que se goza”, y que va acorde a la dinámica del mercado peruano, al que cada vez ingresan más licores y destilados premium. Un buen momento, sin duda, para sumergirse y aprender sobre estas bebidas.

-El momento del pisco-

Para los organizadores es importante dar a conocer no solo la carta de licores premium importados, sobre todo los valores que hay a nivel local, donde el pisco es una de las estrellas. “Todas las bodegas que producen pisco aquí tienen joyas dentro de su portafolio que muchas veces no las conocemos o no las valoramos, o no les hemos dado el espacio para que se exhiban”, en ese sentido, Alta Gama Liquorfest brindará un merecido espacio para el destilado de bandera.

-Originalidad a la carta-

Habrá lanzamientos importantes, entre ellos dos vodkas peruanos. Se trata de 14 Incas, un vodka elaborado con papas nativas. Y Singular, a base de quinua y trigo. Ambos estarán en el evento.