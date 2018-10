El primer premio de la noche tuvo sabor a Perú en la ceremonia de The World's 50 Best Bars 2018, celebrada la noche del miércoles en Londres: Carnaval, templo de la coctelería conceptual ubicado en San Isidro, fue reconocido con el galardón Campari One To Watch.

"En solo un año, Carnaval se ha convertido en el destino para los amantes de los cócteles que visitan la capital peruana. Como Campari One To Watch seguramente atraerá a más exigentes bebedores de todo el mundo", indica la reseña que otorga la organización de este ránking, la misma que anuncia cada año la lista de los mejores restaurantes del mundo y de Latinoamérica.

Sueño cumplido

Tras una marcha blanca de algunas semanas, el bar Carnaval abrió sus puertas oficialmente a inicios de este año. El proyecto que rondó la mente del mixólogo peruano Aaron Díaz Olivos por cerca de siete años tiene como socios a Diego de la Puente y Diego Herrera, dueños de los restaurantes Osaka y Dondoh.

Enarbolando la bandera de la coctelería conceptual -línea que Díaz desarrolló tras sumar experiencias enriquecedoras en barras de todo el mundo y desde su paso por Astrid & Gastón-, el primer reconocimiento que Carnaval obtuvo llegó en julio pasado: Tales of the Cocktail, la organización enfocada en la industria de la coctelería y licores con sede en Nueva Orleans, eligió al bar limeño como uno de los Top 10 Best New Cocktail Bars de América.

(Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Y hace tan solo unas semanas, la lista The World’s 50 Best Bars

–versión coctelera del ránking de los mejores restaurantes, que desde hace una década también enfoca su atención en las barras del mundo– lo ubicó en la segunda parte de su lista, exactamente en el puesto 68.

Entre los mejores

Aaron Díaz viajó a Londres para ser parte de esta ceremonia, que tuvo lugar en The Roundhouse, un antiguo galpón de ferrocarriles ubicado en la localidad de Candem, donde actualmente se organizan conciertos y espectáculos diversos.

Aaron Díaz rodeado de su equipo de bartenders. Carnaval abrió sus puertas a inicios del 2018 tras varios años de desarrollo conceptual. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Tras el anuncio del premio a Carnaval, el presentador dio paso a la cuenta regresiva, para conocer a los 50 mejores bares del mundo. Estos son los Top 10:

1. Dandelyan, Londres

2. American Bar, Londres

3. Manhattan, Singapur

4. The Nomad, Nueva York

5. Connaught Bar, Londres

6. Bar Termini, Londres

7. The Clumsies, Atenas

8. Atlas, Singapur

9. Dante, Nueva York

10. The Old Man, Hong Kong