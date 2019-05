Calendario cervecero: Disfruta las mejores cervezas artesanales en estos 9 eventos

Este fin de semana los seguidores de las cervezas artesanales podrán escoger entre la gran variedad de lanzamientos y festivales que han preparado diversas cervecerías peruanas.



A continuación te presentamos nueve eventos que no te puedes perder:

JUEVES 16



► Prueba las cervezas de Cervecería del Valle al ritmo de Sabor y Control:

Cervecería del Valle y La pizza de la Chola han organizado un Tap Takeover al ritmo de salsa donde los asistentes podrán disfrutar siete estilos de la cervecería cusqueña (Chumpi Sour, Doña Elsa, Saison del Valle, Roja con ayrampo, Be Kind Pale Ale, Inti Punk IPA y la Dark Charlie Black IPA) y acompañarlos con una interesante selección de pizzas. La orquesta de salsa dura Sabor y Control tocará lo mejor de sus nueve discos. El ingreso es libre.



Lugar: La pizza de la chola (Av. La Mar 1081, Miraflores)

Hora: 8:30 p.m



VIERNES 17



► Prueba los 4 estilos de cerveza Zátara en República Craft

Cerveza Zátara lleva sus cuatro estilos de cerveza al Centro de Lima (República Craft) donde podrás disfrutar de la Sequito (Brown IPA) de edición limitada; la Myrddin, una American Pale Ale; la Dippel (British Strong Ale) y Sandijuela, una Session IPA con Sandía. MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: República Craft - Beer, food & Art (Jr. Carabaya 1123, Lima)

Hora: A partir de las 6 p.m.



► Lanzamiento de Durazno Atómico en Barbarian Barranco

Cervecería Barbarian y Cervecería del Valle se unen este fin de semana para presentar Durazno Atómico, una cerveza estilo Belgium Saison hecha con duraznos y malta del Valle Sagrado. MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: Barbarian Bar (Av. Pedro de Osma 144, Barranco)

Hora: A partir de las 7 p.m.

► Lanzamiento de Cerveza Polaris

No te pierdas el lanzamiento de la primera cerveza de Cerveza Polaris: la 17A. Una British Strong Ale de estilo ingles con alto grado alcohólico y gran cuerpo, con notas a frutos secos, una marcada sensación a malta caramelo y pasas. Habrán sorteos.

MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: Bar Cañas (General Borgoño 149 (Alt. cda 4 Av. Pardo)

Hora: A partir de las 7 p.m.



► Capitán 1824 toma Abril Bar

Este viernes 17 cerveza Capitán 1824 se apodera de Abril Bar en Miraflores con su cerveza Amazonas (IPA) y promete una promoción de 4x3 toda la noche y varios sorteos. MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: Abril Bar (Calle Alcanfores 463 Pasaje El Suche, Miraflores)

Hora: A partir de las 8 p.m.



SÁBADO 18



► Fiesta Abrilia en Muqui

Cervecería Abrilia se apodera de Muqui Beer Shop en Miraflores para armar la Fiesta Abrilia donde podrás disfrutar de sus tres cervezas: Movidick (Pale Ale), Apache (Red IPA) y Salamandra (Old Ale con Whisky). MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: Muqui Beer Shop (Calle Manuel Bonilla 136, Miraflores)

Hora: A partir de las 7 p.m.

► Garrison Beer Fest V

Este sábado 18 cuatro marcas de cerveza artesanal (Psycho Brewery, Ragnarok Perú, Cerveza Magdalena y Cerveza Lazo) se unen en la quinta edición del Garrison Beer Fest en Barranco.

Psycho Brewery estará presente con la ObsesIPA y Cerveza Magdalena con la Pistolera (Lager con lupulos Cascade) y la Chicha de mora (Cerveza con maíz morado y moras) MÁS INFO AQUÍ.



Dirección: Garrison Bar and Beer (Jr. 28 de Julio 203, Barranco)

Hora: A partir de las 5 p.m.



► Miraflores Craft Beer Festival

Este sábado 18 y domingo 19 se realizará un encuentro cervecero junto a Cerveza Machay, Cerveza Amarilis, Candila, Mars Beer, Muelle viejo y cerveza Último Inka. MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: Tierra Baldía (Av. Del Ejército 847, Miraflores)

Hora: A partir de las 12 m.

DOMINGO 19



► Game Of Thrones en Lúpulo Draft Bar:

Si no sabes dónde ver el último episodio Game Of Thrones te contamos que Lúpulo se ha preparado para proyectarlo. El bar miraflorino promete descuentos y cortesías si vas caracterizado como algún personaje de la famosa serie de HBO. No hay reservas. MÁS INFO AQUÍ.



Lugar: Lúpulo Draft Bar (Av. Larco 413 - 421 Piso 2, Miraflores)

Hora: A partir de las 5 p.m.

►► BONUS:

► Red Cervecera y una promo tentadora

​El bar barranquino ha preparado una promoción para todo aquel amante de la cerveza que los visite este fin de semana. Pide una tabla de degustación de 4 cervezas más una pizza al precio de 50 soles.



Lugar: Red Cervecera (Av. Francisco Bolognesi 721, Barranco)

Hora: A partir de las 6 p.m.