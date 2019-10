Cervezas heladas hay muchas. De diferentes tipos, sabores y niveles de alcohol. Pero cervezas que hayan sido bebidas el elenco de Friends, de Lost o que hayan aparecido mágicamente en Hogwarts o se haya disfrutado en galaxias muy muy lejanas son pocas, muy pocas.

No hablaremos dela Duff. La cerveza de “Los Simpson” es tan conocida que en varios países de Latinoamérica se empezó a comercializar antes de que la cadena FOX, dueña de los derechos de los Simpson demandara y evitara su venta.

Sí hablaremos, por ejemplo, de la competencia. La Pawtucket Patriot Ale, la cerveza favorita de Peter Griffin, el protagonista de la serie animada “Padre de Familia”. La cerveza es tan popular que fue el motivo de conflicto en un episodio crossover entre “Padre de Familia” y “Los Simpson”.

Siguiendo con el mismo estilo de personajes hasta el momento, la cerveza favorita de Al Bundy, de “Matrimonio con hijos” se llamaba Girlie girl beer y estaba reservada para esos pocos momentos en los que Al podía salirse con la suya.

Hammerstein era la cerveza que aparecía en la serie de Warner “Two and a half men” y era con lo que podían brindar los hermanos Charlie y Alan Harper cuando limaban sus diferencias. La Benderbraun fue la cerveza que creó Bender. El personaje de “Futurama” en un episodio en el que debe ganar una apuesta fabricando su propia bebida a base de cebada. Y, Monkey Shine Beer apareció en “Friends” y todos la conocimos porque fue el mono de Ross quien hizo un comercial de televisión dentro de la misma serie para promocionarla.

La cerveza Heisler la hemos podido ver en varias series com “Desperate Housewife”, “Lost”, “My name is Earl”, “Songs of Anarchy2, “Heroes” y en la película Superbad porque se trata de una marca de cerveza elaborada por Independent Studio Services, una empresa fundada en 1977 en Los Ángeles y que se dedica a realizar marcas ficticias para todo tipo de productos que puedan necesitarse en cualquier serie o película.

Y ya que hablamos de películas, al séptimo arte también le gusta tener sus propias cervezas. Por ejemplo, la Butterbeer pertenece al mundo mágico de Harry Potter, mientras que la Alderaanian Ale ha sido vista en la saga de Star Wars y la Romulan Ale es de la franquicia de la competencia: Star Trek.

Llega el Oktoberfest

Homero Simpson, tal vez el mejor exponente del amor por la cerveza dentro de la cultura popular televisiva, dijo alguna vez que el alcohol era la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Menos filosófico y más positivo, se le atribuye a Benjamín Franklin haber afirmado que la cerveza es “la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices”. Referencias como esas hay muchas y si nos ponemos a buscarlas todas la cerveza se calentará, porque lo que importa no es solo hablar de ella sino también beberla y para eso se inaugura este jueves una nueva edición del Oktoberfest, la fiesta para bailar, reír, celebrar y libar al mejor estilo del festival cervecero alemán más conocido del mundo.

Bailes coreográficos alemanes serán parte de la fiesta cervecera.

Esta edición el Oktoberfest estará ubicado en la explanada de la Costa Verde y las instalaciones estarán decoradas con los colores tradicionales bávaros. Este año el espacio donde se desarrollará todo ha crecido 20% en relación al del 2018, contando ahora con cerca 10.000 metros cuadrados.

Diez marcas de cerveza y 20 variedades serán las que puedan disfrutar los asistentes al Oktoberfest. Las marcas que se venderán son Cusqueña y sus variedades, Pilsen Callao, Corona, Budweiser, Stella Artois, Michelob Ultra y cuatro marcas de cervezas artesanales Curaka, Dörcher, Kunstmann y Nuevo Mundo.

En cuanto a la música, el festival contará con la presencia de la banda Zugspitzmusik que viene desde Alemania especialmente para tocar en Lima.

La cerveza de barril es una tradición que no faltará en esta edición

“Como todos los años, celebramos el Oktoberfest Perú 2019. Buscamos que el público disfrute en todo momento, de un ambiente de fusión germano-peruano, el cual se extenderá por cinco días para que todos tengan oportunidad de asistir a esta tradicional celebración que se celebra una vez al año”, explica Alex Neuhaus, organizador del Oktoberfest.

Los peruanos somos cerveceros. Lo dicen las estadísticas y también lo dice la firma Barth-Haas Group, que recientemente publicó un informe en el que se presentan a los países latinoamericanos que más cerveza consumen. En primer lugar está Argenina con 9,1 litros de cerveza per cápita al año. Luego, en segundo lugar se ubicó Chile con 9 litros y Perú apareció en tercer lugar con 8,9 litros per cápita al año. El resto de la lista la completan Brasil, Guyana, Belice, Granada, Surinam, Trinidad y Tobago y Panamá.





Datos claves

El costo de las entradas varía de acuerdo al día que se desee ir. Hoy, que es la inauguración, y el domingo 27, la entrada costará S/. 32. El viernes 25 estará S/. 37. El sábado 26 y el jueves 31 serán los días de entradas más caras: S/. 42.

Los horarios también varían de acuerdo al día. Por ejemplo, hoy las puertas se abren a las ocho de la noche y se cerrarán a las dos de la mañana. El viernes también abrirá a las ocho de la noche, pero la fiesta durará un poco más, hasta las tres de la mañana. El sábado 26 todo empezará a las 4 de la tarde y concluirá también a las tres. El domingo se puede aprovechar para almozar en el Oktoberfest, pues el ingreso es desde la una de la tarde y concluirá la jornada a las 11 de la noche. Finalmente, el último día, el jueves 31, la fiesta empieza desde las 8 de la noche y terminará a las tres de la mañana. Las entradas se pueden comprar en Teleticket y en Joinnus.

Suscríbete a El Comercio y disfruta del 10% de descuento en tus entradas para el Oktoberfest. SUSCRÍBETE AQUÍ . Más información del beneficio en clubelcomercio.pe