La coctelería peruana hace una parada madrileña con pisco

Dos de los más reconocidos mixólogos peruanos llegaron Madrid Fusión para ser parte de las ponencias en The Drinks Show, el espacio que la cumbre gastronómica dedicado a los saberes del mundo líquido y la coctelería. Aaron Díaz, dueño de Carnaval (premio One to Watch de los World's 50 Best Bars 2018), y Luis 'Chino' Flores, jefe de barra de ámaZ y Malabar (ambos rankeados en la lista Latam 50 Best Restaurants) participaron en el lanzamiento de la marca Pisco Spirit of Peru, para luego instalarse tras la barra de Viva Madrid, el nuevo bar del argentino Diego Cabrera.

► Denominación de origen pisco para el Perú es reconocida en 70 países

En este laboratorio ubicado a pocas cuadras de la Puerta del Sol, la dupla de bartenders ofreció una clase maestra y un 'guest bartending'. Al evento organizado por Pisco 1615 asistieron cantineros de Madrid y dueños de locales como LeCoq, Angelita, Street Xo, Hotel Emperador, Platea, Sugarcane, Piscomar, Huarike y otros. Todos ellos tuvieron la oportunidad de catar el destilado peruano y conocer más acerca de su historia, proceso de producción y versatilidad en la barra.

CARTA PISQUERA

En la cita madrileña, cada bartender peruano preparó tres cocteles. Aaron Díaz presentó Bi Polar, a base de pisco mosto verde, vermú rojo, zumo de limón y sirope; Viva Perú, en el que combinó el pisco con mosto verde con sake, vermú blanco, licor de lychee y licor de plátano; y su versión del clásico Cholopolitan, con pisco quebranta, licor triple seco, puré de maracuyá y zumos de lima y de arándano.

Chino Flores, hizo gala de su coctelería amazónica ofreciendo en la barra de Viva Madrid su Chullachaqui, inspirado en la leyenda del duende de la selva, y que lleva pisco, absenta, zumos de piña y de lima y ginger beer; el Capitán Madrileño, a base de pisco quebranta, vermú rojo, vermú macerado con palo santo y amargo amazónico; y finalmente el Pisco Súper Punch, con mosto verde, piña y zumo de limón.