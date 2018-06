Astrid Gutsche recibió Premio Eckart 2018 junto a Gastón Acurio

Astrid Gutsche no está segura de que lo que ella hace se podría llamar innovación. Sí lo está de otra cosa: de que en su día a día libera su emotividad, característica principal de una personalidad que es perceptiva de su entorno. De ese entendimiento ella ha traducido en oportunidades muchas cosas. Sucedió así con el pisco... Hace años, en el local de Astrid & Gastón que ella y el chef peruano abrieron en 1994 en la calle Cantuarias, esta llamativa 'gringuita' empezó a realizar con sus comensales un ritual curioso: pasearse por el comedor de su restaurante, bebiendo con gusto una copita de ese pisco que muchos peruanos históricamente habían subvalorado. En esos tiempos en que el Perú sufría inestabilidad y baja autoestima, cuando el escapismo devenía en enajenación, ella volteó la tortilla animando a otros a imitar sus preferencias. ¡Mira qué chévere!, les decía, con su acento francés, y al rato les hablaba de uvas pisqueras. Funcionó. Astrid siguió con el cuy, la quinua, el cacao.

"No siento que con eso estoy innovando", insiste la chocolatera. Anoche, la pareja de cocineros peruanos asistió a una gala en Nueva York para recibir el Premio Eckart 2018 a la Innovación. "Astrid Gutsche y Gastón Acurio no son comunes restauradores –dice la declaratoria–: a través de una audaz y desafiante alta cocina con ingredientes y recetas locales, la pareja está revolucionando la culinaria de todo un país". El galardón lleva el nombre de Eckart Witzigman, fundador del restaurante Aubergine (en Moscú) y considerado por la guía "Gault & Millau" chef del siglo.

YO TE ACOJO

​La bomba mundialista que por estos días explota cada noche en Astrid & Gastón está hecha con quinua, romero, cerveza artesanal, salsa de toffee y más. El chocolate, insumo fundamental, es originario de San Martín. Astrid conoce bien esa zona, y disfruta mirando la sorpresa de sus comensales al descubrir su interior. Desde hace 24 años ella supervisa lo que pasa en cada mesa, y lo hace con alegría y rigurosidad.

"Amo la vida del restaurante. Estudié cocina y pastelería y veo todo lo que es servicio; trabajaría en eso si volviera a empezar". Allí es donde su aporte innovador puso una semilla: sin proponérselo, Astrid aporta mucho más que una pastelería y chocolatería creativa, enfocada en el insumo y el productor local, sus historias y saberes. Ella también sumó a la escena peruana un estilo de hospitalidad gastronómica distinta, profesional, personalizada, divertida y muy cercana. "Pero el peruano es muy buen anfitrión y eso no depende de su condición social", observa.

COCINAR CON CORAZÓN

​A Astrid la han invitado a dar una conferencia y ensaya. Dice que va a hablar de puro corazón: al público le va a decir que lo que la gastronomía ha hecho es demostrar un trabajo conjunto, abrazando al agricultor, al pescador, a todos los que están atrás de lo que comemos.

"En el colegio nos hacían investigar y aprender de dónde viene la manzana, dónde cultivan la frambuesa, quién la planta. Me pareció raro que aquí no se hiciera eso, que haya esa segregación de los agricultores. Creo que el premio Eckart va más hacia el esfuerzo por conocer eso", dice esta francoalemana que usó su primer sueldo para cumplir su sueño de conocer el Perú. "En Europa mis amigos decían que era feo, pero acá yo todo lo vi lindo. Yo creo que siendo positiva veía en todo las oportunidades que el país tenía".

Y así es como, de manera orgánica, Astrid innova día a día, complementando a Gastón, también soñador y creativo, pero más analítico y proyectista. "Toda esta imagen de un cocinero es sostenible y va a llegar al corazón de la gente –dice– si cuentas quién está atrás de ti y contigo... al final son ellos más importantes. Pero no, yo no llamo a eso innovador. Me parece que si tienes corazón, amor y pasión, solo te sale, es tu obligación".

THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

El Perú en el ránking mundial

​El próximo martes 19 se celebrará en Bilbao (País Vasco, España) la ceremonia anual en la que se anunciará el ránking The World's 50 Best Restaurants, que enlista a los mejores del mundo.



Este año, el Perú no solo brillará en algunos puestos importantes: se estima que Maido y Central se ubiquen entre los Top 10 de la lista, y que Astrid & Gastón también se mantenga en el ránking.



En esta edición, la carrera culinaria de Gastón Acurio y su aporte a la gastronomía nacional y mundial también serán reconocidos con el premio Diner's Club Lifetime Achievement. La gala se iniciará a la 1:45 p.m. hora peruana.