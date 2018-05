Gastón Acurio: "Premio representa sobre todo la sensación del deber cumplido"

Con 12 horas de ventaja respecto a Lima, Gastón Acurio recibió el jueves en la ciudad de Bangkok una de las noticias más importantes de toda su carrera culinaria. Los organizadores de los premios World’s 50 Best Restaurants 2018 lo declararon ganador del Diners Club® Lifetime Achievement Award. Este importante galardón reconoce los logros de toda una vida de diversos cocineros del mundo.

Con 50 años de edad y media vida dedicada íntegramente al quehacer culinario, el chef y dueño de Astrid & Gastón compartió con El Comercio sus primeras impresiones: "Mi primer pensamiento [al conocer la noticia] fue que este no era un premio a un cocinero, sino al hecho de que la cocina peruana haya logrado ser reconocida en todo el mundo en tan poco tiempo". Sus palabras están bien fundamentadas: Acurio se encuentra hoy en la capital de Tailandia para ofrecer tres cenas de indiscutible identidad peruana en el restaurante Lord Jim’s del hotel Mandarín Oriental Bangkok. Previamente, el chef hizo una parada en Tokio para tomar contacto con una veintena de cocineros nipones que próximamente visitarán el Perú para estrechar lazos de sabor y hermandad en un festival peruano-japonés que honrará la memoria del itamae Toshiro Konishi.

UN CAMINO LARGO

Han pasado 25 años desde que Gastón Acurio dejó de lado la que pudo haber sido una prometedora carrera de Derecho, para estudiar cocina en Le Cordon Bleu París. Tras cumplir su formación culinaria, volvió a Lima junto a su esposa Astrid Gutsche y se instalaron en Miraflores, donde abrieron en 1994 su restaurante Astrid & Gastón. Desde allí el chef lideró un movimiento culinario que transformó no solo nuestra gastronomía, sino el modo cómo nos vemos y valoramos los peruanos.

"Fui parte de una generación a la que su país le encomendó una noble misión. Que su cocina promueva una buena imagen del Perú en el mundo, que ayude a atraer turistas, que abra mercados a las exportaciones de nuestros productos, que ayude a fortalecer la confianza en nuestra identidad y que sea un espacio de unión entre peruanos”, reflexiona desde Bangkok este chef que luchó contra los prejuicios que tenía el oficio y que nadó contra la corriente, pero nunca solo. Su liderazgo permitió que cocineros comprometidos con sus ideales se sumaran para apoyar su trabajo. Bajo su iniciativa los peruanos volvimos la mirada hacia el recetario local y los productos autóctonos, que empezaron a destacar como protagonistas en nuestras mesas; creó además la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) e impulsó la feria Mistura, como parte de un movimiento que hizo de la gastronomía un motivo de orgullo nacional.

En el campo de la educación también está la huella de Gastón: pensando en el talento de jóvenes peruanos de escasos recursos y en cómo la gastronomía podría transformar sus vidas, fundó en medio de un arenal en Ventanilla el Instituto de Cocina Pachacútec, del que egresan buenos cocineros y jóvenes para servicio de sala.



Hoy Acurio sigue en campaña. No es política, sino culinaria y cultural. Sin alejarse del fogón, el chef comparte sus recetas y nos incita a cocinar en casa, a combatir la mala alimentación y a conocer y respetar nuestro entorno. Identifica tareas pendientes también: "En el campo, en el mar, en la pequeña agricultura, la pesca, en el medio ambiente, en la salud pública, en la educación escolar... la cocina aún puede contribuir en favor de muchos". Las suyas (y nuestras) son tareas para 25 años más.

The World’s 50 Best Restaurants

Ceremonia de premiación



El anuncio de la lista The World’s 50 Best Restaurants 2018 se realizará el 19 de junio en el Palacio Euskalduna de la ciudad de Bilbao, España. Durante la ceremonia también se entregarán los galardones especiales a la trayectoria y mejor chef femenina, entre otros.

El Perú forma parte de este importante ránking desde el 2011, cuando Astrid & Gastón debutó en el puesto 42 y Malabar en el número 87. El año pasado tres restaurantes peruanos destacaron en esta lista global: Central (5), Maido (8), Astrid & Gastón (33).

MÁS PREMIOS

Destacan frente al fogón

Mejor chef femenina.- Este galardón es para la cocinera británica Clare Smyth, discípula de Gordon Ramsay y dueña de Core by Clare Smyth (Notting Hill, Londres).

S. pellegrino young chef.- La cocinera peruana Elizabeth Puquio Landeo ganó el People’s Choice Award, en el certamen que coronó al japonés Yasuhiro Fujio.