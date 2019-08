Luciano Mazzetti estrena programa para enseñar a cocinar a jóvenes

Disfrutar de comida casera solo cuando visitan a sus padres es la realidad de muchos jóvenes que por diversas razones cada vez están más alejados de la cocina; jóvenes dependientes del delivery y los menús. El chef Luciano Mazzetti tiene como objetivo convencer a los jóvenes -que viven solos- que cualquiera puede cocinar.

Mazzetti deja atrás el cocinar solo antes cámaras y visita a sus seguidores para enseñarles técnicas en el programa "Mejor, cocina". "Este programa ha sido bastante distinto, es la primera vez que hago uno con corte de reality. Yo no veo televisión, entonces, no entendía muy bien cómo son los cortes y esas declaraciones para las cámaras. Pero, se me ha hecho bastante divertido grabar con otras personas. He pasado tres años grabando un programa de cocina solo, esta posibilidad de enseñarle directamente a una persona se me ha llenado", explica a El Comercio.



Luciano Mazzetti en grabación de "Mejor, cocina". (Foto: Difusión)

Los programas de cocina se han diversificado. Ahora los hay de competencia para amateurs o para profesionales, los hay de recetas complicadas o sencillas, de dulces o salados; y cada uno de ellos tiene un público distinto. Pero no había uno en televisión nacional que enseñe a cocinar al que solo sabe freír un huevo. "Por mucho tiempo, quizás por cómo ha evolucionado la gastronomía y los programas de comida, la gente le ha agarrado miedo a estos programas. Ven como algo complicado cocinar. El hecho de hacer recetas sencillas es porque quiero que cualquiera que esté en casa pueda hacerlas. No importa si no tiene habilidades para la cocina o no sabe cómo hacerlo. Lo importante es que sea rico y que sea pueda hacerse", afirma.



¿Realmente cualquiera puede cocinar? "Igual que todo es práctica. Si te gusta comer rico, aprender a cocinar es mucho más fácil. Porque ya tienes varios criterios y tienes el paladar desarrollado", explica el chef peruano.

Grabación de "Mejor, cocina" de Luciano Mazzetti. (Foto: Difusión)

CULTURA VIVA

De acuerdo a Mazzetti, no cocinar en casa genera que se pierda un momento importante: el compartir en familia o con la pareja.



También explica que si la gente relativamente joven deja de cocinar comida se puede perder la gastronomía que tenemos. "Yo no conozco a mucha gente joven que sepa cocinar olluquito o ají de galllina. Entonces, estos platos que eran bien caseros pasarán a ser platos de solo restaurantes. (La gastronomía) es una cultura viva, agrega.

EL CONSEJO

Los básicos para el que recién inicia en el arte de la cocina son aprender hacer arroz, una ensalada de quinua, pollo a la plancha y fideos. "Todo el mundo tiene el criterio para poder hacerlos", comenta.

AL DETALLE

-La primera temporada de "Mejor, cocina" está compuesta por ocho episodios.

-Se estrena el martes 20 de agosto a las 21.30 horas en Movistar Plus (Canal 06 y 706 de Movistar TV).

-Estará disponible en la app Movistar Play.