Sonia del Águila

De dormir en un carro a fundar un prestigioso restaurante en Nueva York: conoce la inspiradora historia de Rodrigo Fernandini, el popular 'Buenazo'
De dormir en un carro a fundar un prestigioso restaurante en Nueva York: conoce la inspiradora historia de Rodrigo Fernandini, el popular ‘Buenazo’

Hay recuerdos que permanecen en el paladar y que pueden escribirse con ingredientes. Rodrigo Fernandini los plasmó en “Mi historia en 100 recetas”, un libro que narra su vida a través de lo que mejor sabe hacer: cocinar. En seis capítulos recorre desde su niñez en Chiclayo, con las recetas heredadas de su madre y su abuela, pasando por su formación en Le Cordon Bleu y el exigente aprendizaje en distintas cocinas del mundo, hasta llegar a su presente como fundador del prestigioso restaurante Artesano en Nueva York. Cada plato es memoria y relato; cada receta, un fragmento de la historia que lo moldeó como chef y lo convirtió en el hombre que es hoy.

