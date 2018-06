Anthony Bourdain, el chef que se forjó imagen de trotamundos con programas culinarios que mostraba la riqueza gastronómica de diversos países, visitó América Latina en más de una ocasión. En 2009 estuvo en Chile y su reacción al probar el pisco sour chileno fue muy comentada en el Perú aquel año. El extracto del programa "Sin reservas" está disponible en YouTube.

En el capítulo que salió al el 13 de julio en Estados Unidos, el chef visitó el restaurante La Playa de Valparaíso. Fue allí que probó la bebida que calificaría luego de "aburrida".

"Me imagino que, después de beberlo, en épocas pasadas, los marinos terminaban en algún callejón, muertos y vestidos de mujer", sostuvo para luego asegurar que la próxima vez pediría mejor una cerveza. Mira el video en YouTube.

Anthony Bourdain prueba pisco sour chileno. (Fuente: YouTube)

"A mí me dijo que el pisco sour lo encontró aburrido y que no valía la pena. Lo que pasa es que Tony justo venía de Perú, donde probó un montón de pisco sours, y los encontró todos buenos, mucho mejores que el que probó esa noche. Es lamentable, pero es así: en Chile el pisco sour no lo saben hacer", declaró sobre el capítulo Jorge López Sotomayor, productor chileno de "Sin reservas".

Aunque Anthony Bourdain no alabó el pisco sour chileno, durante su visita al vecino país sí se mostró entusiasmado con sus vinos y su comida marina.

"Chile no tiene nada de que disculparse por su comida", declaró el chef, según citó el diario "La tercera".